İzmit Belediyesinden hibe koyun  desteği alan çiftçilere eğitim



İzmit Belediyesi, İzmit sınırları dahilinde kalan kırsal mahallelerde hayvancılığın yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve kalkınmasını sağlamak amacıyla Hibe Koyun Desteği Projesini hayata geçiriyor. Projeden faydalanmaya hak kazanan 40 çiftçiye İzmit Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından İzmit Belediyesi Hizmet Binasında bulunan toplantı salonunda koyun yetiştiriciliği dersi verildi.



“ÇOK GÜZEL MERALARIMIZ VAR”

İzmit Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya eğitim programı öncesinde yaptığı konuşmada, “Bu projenin amacı hayvancılığı, bilhassa koyunculuğu bölgemizde tekrar canlandırmak. İzmit sınırları içerisinde çok güzel meralarımızın olduğunu hepimiz biliyoruz. Alanımız sulak.



“HAYVANCILIĞI YENİDEN CANLANDIRACAĞIZ”

Güzel bir yeşil örtüye sahibiz ama maalesef koyunculuk hemen hemen hiç yapılmıyor. Kesilecek koyun, kuzu dahil mezbahaya dışarıdan geliyor. O yüzden bizim bu bölgede tekrar hayvancılık anlamında, yetiştiricilik anlamında canlandırmamız gerekiyor. Projemize ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah hep birlikte el birliğiyle bölgemizde tekrar hayvancılığı canlandıracağız” dedi.