08 Nis 2022 - 22:04- Gündem G: 08 Nis 2022 - 22:05

Başkan Söğüt: "Toplumun her kesimine aynı anlayışla hizmet ediyoruz"

Roman vatandaşları iftar yemeğinde ağırlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Toplumun her kesimine, her ferdine aynı anlayışla hizmet ediyoruz. İlçede yaşayan herkesi aynı kilimin desenleri, aynı medeniyetin öz evlatları olarak görüyoruz" dedi.
Başkan Söğüt: "Toplumun her kesimine aynı anlayışla hizmet ediyoruz" mask
Haber albümü için resme tıklayın

Körfez Kaymakamlığı ve Körfez Belediyesi tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt konuşmasında, "Pandemi sonrası ilk toplu iftarımız ve sizlerle birlikteyiz. Öncelikle Ramazan’ınız mübarek olsun. Ramazan bereket demektir, paylaşmak demektir, kardeşlik demektir. Rabbim kardeşliğimizi daim etsin. Bu kente, bu şehrin insanlarına hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hizmet anlayışımızda hiçbir ayrım yapmıyoruz. Toplumun her kesimine her ferdine aynı anlayışla hizmet ediyoruz. İlçede yaşayan herkesi, her kesimi aynı kilimin desenleri, aynı medeniyetin öz evlatları olarak görüyoruz" dedi.

08 Nis 2022 - 22:04 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.494.925 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesinden hibe koyun  desteği alan çiftçilere eğitim mask
İzmit Belediyesinden hibe koyun  desteği alan çiftçilere eğitim
Başkan Özlü Hemşehrilerinin Gönüllerine Dokunuyor   mask
Başkan Özlü Hemşehrilerinin Gönüllerine Dokunuyor  
Hürriyet, Otogar Dernek başkanı Alayoğlu’nu ağırladı mask
Hürriyet, Otogar Dernek başkanı Alayoğlu’nu ağırladı
KSO, öğrencilere Bilişim Vadisi ve GOSB Teknopark’ı gezdirdi     mask
KSO, öğrencilere Bilişim Vadisi ve GOSB Teknopark’ı gezdirdi    
Söğüt, iftarını genç hafızlarla açtı mask
Söğüt, iftarını genç hafızlarla açtı
Kandıralılar Derneği 29. yaşında mask
Kandıralılar Derneği 29. yaşında
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL