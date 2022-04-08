08 Nis 2022 - 22:05- Gündem G: 08 Nis 2022 - 22:06

Derince’de şehit ve gazi yakınları iftara konuk oldu

Şehit ve gazi yakınları, Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.
Derince’de şehit ve gazi yakınları iftara konuk oldu mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Derince İlçe Kaymakamı Meftun Dallı ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, İlçe Müftüsü Mecit Amil, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, kaymakamlık daire müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

İftar programının önemine değinen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu cennet vatan bizlere şehitlerimiz ve gazilerimizin emanetidir. Rabbim onlardan razı olsun" dedi. Derince Kaymakamı Meftun Dallı ise "Şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimiz bizlere emanetsiniz. Bizler bu emanetin ne kadar aziz ve kıymetli olduğunun farkındayız. Şunu bilmenizi isterim ki her an sizlerin hizmetinizdeyiz. Üzerimize düşen her ne varsa şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da canla başla elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" diye konuştu.
# şehit

08 Nis 2022 - 22:05 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.494.925 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Dilovası’nda tüm hanelere gıda desteği mask
Dilovası’nda tüm hanelere gıda desteği
Başkan Söğüt: "Toplumun her kesimine aynı anlayışla hizmet ediyoruz" mask
Başkan Söğüt: "Toplumun her kesimine aynı anlayışla hizmet ediyoruz"
Kartepe’de 6 bin kişilik iftar mask
Kartepe’de 6 bin kişilik iftar
İzmit Belediyesinden hibe koyun  desteği alan çiftçilere eğitim mask
İzmit Belediyesinden hibe koyun  desteği alan çiftçilere eğitim
Başkan Özlü Hemşehrilerinin Gönüllerine Dokunuyor   mask
Başkan Özlü Hemşehrilerinin Gönüllerine Dokunuyor  
Hürriyet, Otogar Dernek başkanı Alayoğlu’nu ağırladı mask
Hürriyet, Otogar Dernek başkanı Alayoğlu’nu ağırladı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL