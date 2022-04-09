KO-MEK Hurması 100 aileye misafir olacak

KO-MEK Hurması geleneği bu yılda bozulmayarak ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına misafir olmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da bizi biz yapan değerlerimizle ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarını bereketlendirmeye devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) Türk Mutfağı Kursiyerlerinin hazırladığı yemekler bu Ramazanda da ihtiyaç sahibi ailelere “KO-MEK Hurması” projesi ile ulaştırıyor. Proje kapsamında on iki ilçede ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara kurs merkezlerinde hazırlanan iftarlıklar ulaştırılıyor.

SOFRALAR PAYLAŞTIKÇA BEREKETLENECEK

Birlik beraberlik ve yardımlaşmanın bir arada yaşandığı dayanışma ruhunun ve kalp birliğinin perçinlenmesine vesile olan Ramazan ayı içerisinde gerçekleşen KO-MEK Hurması projesinde Büyükşehir, bu yıl da 100 aileye ulaşmayı hedefliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde görev yapan yöneticiler, geçtiğimiz yıllarda yüzlerce ailenin sofrasında iftar yaptı, bu Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahiplerine misafir olacak. KO-MEK Hurması projesi ile birlik beraberlik ve yardımlaşma içerisinde Ramazan ayının yaşanması sağlanacak.

3 ÇEŞİT YEMEKLE İFTİRA GİDİLECEK

KO-MEK Hurması Projesi kapsamında ailelerle iletişime geçilerek müsait oldukları bir akşamda Türk Mutfağı branşı usta öğreticisi ve kursiyerlerinin birlikte hazırladığı 3 çeşit yemekle iftara gidiliyor. Yemek dışında gerekebilecek tüm malzemeler de beraberinde götürülerek aileler kendi evlerinde misafir edilerek gönül birlikteliği oluşturuluyor.

RAMAZAN KOLİSİ GÖTÜRÜLECEK

Ramazan ayına anlam katacak olan “KO-MEK Hurması Projesi” sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. Proje kapsamında Kocaeli’nde ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeğinin yanı sıra Ramazan ayının sosyal yardımlaşma amacına uygun bir şekilde hazırlanan tencere, tabak, kaşık, çatal takımı yardımı da yapılacak.

KO-MEK YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMANIN ADRESİ

KO-MEK, söz konusu anlamlı projesi ile verdiği eğitimlerin yanı sıra Ramazan ayında yardımlaşmaya, paylaşmaya, birlik ve beraberlik ruhunu canlandırmaya katkı sunarken, ihtiyaç sahibi insanların her zaman yanında olduğunu da bir kez daha ortaya koyacak.