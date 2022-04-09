KO-MEK Hurması 100 aileye misafir olacak

KO-MEK Hurması geleneği bu yılda bozulmayarak ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına misafir olmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da bizi biz yapan değerlerimizle ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarını bereketlendirmeye devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) Türk Mutfağı Kursiyerlerinin hazırladığı yemekler bu Ramazanda da ihtiyaç sahibi ailelere “KO-MEK Hurması” projesi ile ulaştırıyor. Proje kapsamında on iki ilçede ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara kurs merkezlerinde hazırlanan iftarlıklar ulaştırılıyor.
SOFRALAR PAYLAŞTIKÇA BEREKETLENECEK
Birlik beraberlik ve yardımlaşmanın bir arada yaşandığı dayanışma ruhunun ve kalp birliğinin perçinlenmesine vesile olan Ramazan ayı içerisinde gerçekleşen KO-MEK Hurması projesinde Büyükşehir, bu yıl da 100 aileye ulaşmayı hedefliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde görev yapan yöneticiler, geçtiğimiz yıllarda yüzlerce ailenin sofrasında iftar yaptı, bu Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahiplerine misafir olacak. KO-MEK Hurması projesi ile birlik beraberlik ve yardımlaşma içerisinde Ramazan ayının yaşanması sağlanacak.
3 ÇEŞİT YEMEKLE İFTİRA GİDİLECEK
KO-MEK Hurması Projesi kapsamında ailelerle iletişime geçilerek müsait oldukları bir akşamda Türk Mutfağı branşı usta öğreticisi ve kursiyerlerinin birlikte hazırladığı 3 çeşit yemekle iftara gidiliyor. Yemek dışında gerekebilecek tüm malzemeler de beraberinde götürülerek aileler kendi evlerinde misafir edilerek gönül birlikteliği oluşturuluyor.
RAMAZAN KOLİSİ GÖTÜRÜLECEK
Ramazan ayına anlam katacak olan “KO-MEK Hurması Projesi” sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. Proje kapsamında Kocaeli’nde ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeğinin yanı sıra Ramazan ayının sosyal yardımlaşma amacına uygun bir şekilde hazırlanan tencere, tabak, kaşık, çatal takımı yardımı da yapılacak.
KO-MEK YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMANIN ADRESİ
KO-MEK, söz konusu anlamlı projesi ile verdiği eğitimlerin yanı sıra Ramazan ayında yardımlaşmaya, paylaşmaya, birlik ve beraberlik ruhunu canlandırmaya katkı sunarken, ihtiyaç sahibi insanların her zaman yanında olduğunu da bir kez daha ortaya koyacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Beka Beka - Bir defa aldattınız OYUMU ALDINIZ yazıklar olsun size !!!!! bir defa daha ALDANIRSAM YAZIKLAR OLSUN BANA . Ve bunların sözüne kanıp ta BUNLARA OY VERENLERE .....
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.