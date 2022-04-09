Teravih namazında hayatını kaybetti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi emeklisi, 4 çocuk babası 58 yaşındaki Ali Karaaslan önceki akşam iftar yaptıktan sonra teravih namazına gitti. Teravih namazında ani bir şekilde kalp krizi geçiren Ali Karaaslan hayatını kaybetti. Kocaeli İl Vaizi Nafiz Karaaslan, Ulaşımpark AŞ Destek Hizmetleri Müdürü Yakup Karaaslan ve İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan’ın da amcasının oğlu olan Ali Karaaslan’ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Bekirdere Mimar Sinan Camiinden kaldırılarak İzmit Kozluca Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.