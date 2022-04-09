09 Nis 2022 - 10:38- Gündem G: 09 Nis 2022 - 10:40

Teravih namazında hayatını kaybetti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden emekli Ali Karaaslan, teravih namazında geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
Teravih namazında hayatını kaybetti mask

Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi emeklisi, 4 çocuk babası 58 yaşındaki Ali Karaaslan önceki akşam iftar yaptıktan sonra teravih namazına gitti. Teravih namazında ani bir şekilde kalp krizi geçiren Ali Karaaslan hayatını kaybetti. Kocaeli İl Vaizi Nafiz Karaaslan, Ulaşımpark AŞ Destek Hizmetleri Müdürü Yakup Karaaslan ve İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan’ın da amcasının oğlu olan Ali Karaaslan’ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Bekirdere Mimar Sinan Camiinden kaldırılarak İzmit Kozluca Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
# çocuk

09 Nis 2022 - 10:38 - Gündem

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