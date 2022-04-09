Teravih namazında hayatını kaybetti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi emeklisi, 4 çocuk babası 58 yaşındaki Ali Karaaslan önceki akşam iftar yaptıktan sonra teravih namazına gitti. Teravih namazında ani bir şekilde kalp krizi geçiren Ali Karaaslan hayatını kaybetti. Kocaeli İl Vaizi Nafiz Karaaslan, Ulaşımpark AŞ Destek Hizmetleri Müdürü Yakup Karaaslan ve İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan’ın da amcasının oğlu olan Ali Karaaslan’ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Bekirdere Mimar Sinan Camiinden kaldırılarak İzmit Kozluca Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
# çocuk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.