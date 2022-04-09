09 Nis 2022 - 10:40- Ekonomi G: 09 Nis 2022 - 10:43

Cep telefonu tarifelerine büyük zam!

Mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL’ye yükseldi.
Cep telefonu tarifelerine büyük zam! mask

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan son açıklamaya göre mobil tarifelere zam yapıldı. Bununla birlikte yurtiçi ve yurt dışı görüşmelerin dakika baz alınarak yapılan ücretlendirmeleri değişti.

Kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL’ye yükseldi. Böylelikle yurtiçi aramalarda azami ücretinin dakikası son bir yılda yüzde 52,5 artmış oldu.

HAT DEVİR ÜCRETİ 23 LİRA 32 KURUŞA ÇIKTI

Bununla birlikte yurt içi ve yurt dışını arama ücreti, kısa mesaj servis ücreti, isim değişikliği hat devir ücreti, numara veya sim kart değişikliği, hat açma ve kapama ücretleri ile posta ile iletilen ayrıntılı fatura ücreti zamlanmış oldu.

Hat devir ücreti 23 lira 32 kuruşa, numara değişikliği 53 lira 20 kuruşa ve sim kart değişimi de 53 lira 20 kuruşa yükseldi.

09 Nis 2022 - 10:40 - Ekonomi

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