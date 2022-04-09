Cep telefonu tarifelerine büyük zam!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan son açıklamaya göre mobil tarifelere zam yapıldı. Bununla birlikte yurtiçi ve yurt dışı görüşmelerin dakika baz alınarak yapılan ücretlendirmeleri değişti.
Kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL’ye yükseldi. Böylelikle yurtiçi aramalarda azami ücretinin dakikası son bir yılda yüzde 52,5 artmış oldu.
HAT DEVİR ÜCRETİ 23 LİRA 32 KURUŞA ÇIKTI
Bununla birlikte yurt içi ve yurt dışını arama ücreti, kısa mesaj servis ücreti, isim değişikliği hat devir ücreti, numara veya sim kart değişikliği, hat açma ve kapama ücretleri ile posta ile iletilen ayrıntılı fatura ücreti zamlanmış oldu.
Hat devir ücreti 23 lira 32 kuruşa, numara değişikliği 53 lira 20 kuruşa ve sim kart değişimi de 53 lira 20 kuruşa yükseldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.