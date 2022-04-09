Belediye Derince’nin rakibi Çankaya

3. Lig 3. Grup’ta Play-Off mücadelesi veren temsilcimiz Belediye Derincespor bugün Çankaya Futbol Kulübü’nü konuk edecek. Derince Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak ve mücadeleyi Sivas Bölgesi’nden Burak Yücetağ yönetecek.
EFE VE KADİR DÖNDÜ
Bu sezon oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 yenilgi sonrası topladığı 48 puanla yedinci sırada yer alan Belediye Derincespor, 37 puanla 13. sıradaki Çankaya Futbol Kulübü’nü konuk edecek. Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan sarı lacivertlilerde Karaköprü maçında cezasını tamamlayan Efe ve Kadir Torbacı da takıma döndü.
SINIRDAKİLER
Son maçında Karaköprü’yü deplasmanda 4-2 mağlup eden ekibimiz mücadeleyi kazanıp, Kırıkkale – Karaköprü ve Of – Ordu maçlarındaki skorları da yakından takip edecek. Saat 15.00’te başlayacak olan mücadelede Play-Off hattının sadece 2 puan gerisinde yer alan takımda Tayfun, Muhammed Fatih, Mesut Can, Melih, Muhammed Enes ve Mert Soma kart sınırında yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.