09 Nis 2022 - 11:18- Spor G: 09 Nis 2022 - 11:19

Belediye Derince’nin rakibi Çankaya
Belediye Derince’nin rakibi Çankaya mask

3. Lig 3. Grup’ta Play-Off mücadelesi veren temsilcimiz Belediye Derincespor bugün Çankaya Futbol Kulübü’nü konuk edecek. Derince Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak ve mücadeleyi Sivas Bölgesi’nden Burak Yücetağ yönetecek.

EFE VE KADİR DÖNDÜ

Bu sezon oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 yenilgi sonrası topladığı 48 puanla yedinci sırada yer alan Belediye Derincespor, 37 puanla 13. sıradaki Çankaya Futbol Kulübü’nü konuk edecek. Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan sarı lacivertlilerde Karaköprü maçında cezasını tamamlayan Efe ve Kadir Torbacı da takıma döndü.

SINIRDAKİLER

Son maçında Karaköprü’yü deplasmanda 4-2 mağlup eden ekibimiz mücadeleyi kazanıp, Kırıkkale – Karaköprü ve Of – Ordu maçlarındaki skorları da yakından takip edecek. Saat 15.00’te başlayacak olan mücadelede Play-Off hattının sadece 2 puan gerisinde yer alan takımda Tayfun, Muhammed Fatih, Mesut Can, Melih, Muhammed Enes ve Mert Soma kart sınırında yer alıyor.

09 Nis 2022 - 11:18 - Spor

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