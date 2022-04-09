Tayfunspor kazanırsa BAL’da!

Süper Amatör Play-Off Ligi’nde kader haftaları geldi. Bugün yine bir birinden önemli 3 maç oynanacak. Bitime 3 maç kala en yakın rakibinin 6 puan önünde bulunan Tayfunspor, saat 16.00’da başlayacak olan mücadelede Sırrıpaşa’yı sahasında mağlup ettiği taktirde adını Bölgesel Amatör Lig’e yazdıracak. Sırrıpaşa ekibi ise dişli rakibini deplasmanda devirip BAL yolunda çok önemli bir zafer daha elde etmek istiyor. Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki maç saat 16.00’da başlayacak.
ÇOK ZOR MAÇLAR
Bölgesel Amatör Lig’e direkt çıkmak isteyen iki takım, Harbişspor ile Köseköy Ateşspor çok önemli bir maça çıkacak. Ateş 10, Harbiş ise 9 puanda. Bu maçı kazanan takım ilk 2 yolunda dev bir adım atmış olacak. Kavaklı Stadı’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. 9 puanlı Derince ile 6 puanlı Çınarlı arasında Derince derbisinin skoru da merak ediliyor. İlk 4 iddiası için mücadele eden Çınarlıspor’un bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok. Derince ise direkt BAL’a çıkma yolunda Çınarlı’yı mağlup etmesi gerekiyor. Saat 17.00’de başlayacak olan mücadele Derince Stadı’nda oynanacak.
SÜPER PLAY-OFF PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Tayfunspor
7
5
1
1
17
8
16
2.
Köseköy Ateş
7
3
1
3
8
6
10
3.
Sırrıpaşa
7
3
1
3
10
10
10
4.
Harb-İş
7
3
0
4
9
10
9
5.
Derincespor
7
2
3
2
7
9
9
6.
Çınarlıspor
7
2
0
5
6
14
6
BUGÜNÜN MAÇLARI
16.00: Tayfunspor – Sırrıpaşa
16.00: Harbiş – Köseköy Ateş
17.00: Çınarlıspor – Derincespor
9. HAFTANIN PROGRAMI
Derincespor - Tayfunspor
Çınarlıspor - Harbiş
Köseköy Ateş - Sırrıpaşa
SON HAFTANIN PROGRAMI
Harbiş - Derincespor
Sırrıpaşa - Çınarlıspor
Tayfunspor - Köseköy Ateş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.