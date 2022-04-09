Tayfunspor kazanırsa BAL’da!

Süper Amatör Play-Off Ligi’nde kader haftaları geldi. Bugün yine bir birinden önemli 3 maç oynanacak. Bitime 3 maç kala en yakın rakibinin 6 puan önünde bulunan Tayfunspor, saat 16.00’da başlayacak olan mücadelede Sırrıpaşa’yı sahasında mağlup ettiği taktirde adını Bölgesel Amatör Lig’e yazdıracak. Sırrıpaşa ekibi ise dişli rakibini deplasmanda devirip BAL yolunda çok önemli bir zafer daha elde etmek istiyor. Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki maç saat 16.00’da başlayacak.

ÇOK ZOR MAÇLAR

Bölgesel Amatör Lig’e direkt çıkmak isteyen iki takım, Harbişspor ile Köseköy Ateşspor çok önemli bir maça çıkacak. Ateş 10, Harbiş ise 9 puanda. Bu maçı kazanan takım ilk 2 yolunda dev bir adım atmış olacak. Kavaklı Stadı’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. 9 puanlı Derince ile 6 puanlı Çınarlı arasında Derince derbisinin skoru da merak ediliyor. İlk 4 iddiası için mücadele eden Çınarlıspor’un bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok. Derince ise direkt BAL’a çıkma yolunda Çınarlı’yı mağlup etmesi gerekiyor. Saat 17.00’de başlayacak olan mücadele Derince Stadı’nda oynanacak.

SÜPER PLAY-OFF PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Tayfunspor

7

5

1

1

17

8

16

2.

Köseköy Ateş

7

3

1

3

8

6

10

3.

Sırrıpaşa

7

3

1

3

10

10

10

4.

Harb-İş

7

3

0

4

9

10

9

5.

Derincespor

7

2

3

2

7

9

9

6.

Çınarlıspor

7

2

0

5

6

14

6



BUGÜNÜN MAÇLARI

16.00: Tayfunspor – Sırrıpaşa

16.00: Harbiş – Köseköy Ateş

17.00: Çınarlıspor – Derincespor

9. HAFTANIN PROGRAMI

Derincespor - Tayfunspor

Çınarlıspor - Harbiş

Köseköy Ateş - Sırrıpaşa

SON HAFTANIN PROGRAMI

Harbiş - Derincespor

Sırrıpaşa - Çınarlıspor

Tayfunspor - Köseköy Ateş