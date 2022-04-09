OF OF OF... Maça bak!

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 2. Grup’ta Değirmenderespor ile Arslanbey Gençlerbirliği kader maçına çıkacak. Saat 14.00’te başlayacak olan karşılaşma Değirmendere Stadı’nda oynanacak. Aralarında 2 puanlık fark bulunan takımlardan yeşil siyahlı ekip Değirmendere maçı kazanırsa BAL’da kalmak için Süper Amatör Play-Off Ligi’ndeki bir takım ile baraj maçı oynamaya hak kazanacak. Arslanbey Gençlerbirliği’nin ise rakibini mağlup etmekten başka çaresi yok. Gruptaki diğer Kocaeli takımları Yuvacıkspor, Cevizli Anadolu ile Doğantepe ise Nişantaşı ile formalite maçlarına çıkacak. Bu karşılaşmalar da saat 14.00’te başlayacak.

BUGÜNÜN PROGRAMI – 14.00

Değirmendere

Arslanbey GB

Nişantaşıspor

Doğantepespor

Yuvacıkspor

Cevizli Anadolu

Ortaköyspor

Kartal Bulvar



BÖLGESEL AMATÖR LİG 7. BÖLGE 2. GRUP PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Kartal Bulvar

15

13

2

0

35

10

41

2.

Ortaköyspor

15

9

4

2

27

12

31

3.

Nişantaşıspor

15

7

6

2

20

12

27

4.

Yuvacıkspor

15

6

5

4

29

17

23

5.

Değirmenderespor

15

4

5

6

27

27

17

6.

Arslanbey GB

15

4

3

8

20

22

15

7.

Cevizli Anadolu

15

4

3

8

17

27

15

8.

Doğantepespor

15

3

3

9

20

31

12

9.

İstanbul Siirt

16

2

1

13

11

48

4

