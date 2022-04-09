OF OF OF... Maça bak!

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 2. Grup’ta Değirmenderespor ile Arslanbey Gençlerbirliği kader maçına çıkacak. Saat 14.00’te başlayacak olan karşılaşma Değirmendere Stadı’nda oynanacak. Aralarında 2 puanlık fark bulunan takımlardan yeşil siyahlı ekip Değirmendere maçı kazanırsa BAL’da kalmak için Süper Amatör Play-Off Ligi’ndeki bir takım ile baraj maçı oynamaya hak kazanacak. Arslanbey Gençlerbirliği’nin ise rakibini mağlup etmekten başka çaresi yok. Gruptaki diğer Kocaeli takımları Yuvacıkspor, Cevizli Anadolu ile Doğantepe ise Nişantaşı ile formalite maçlarına çıkacak. Bu karşılaşmalar da saat 14.00’te başlayacak.
BUGÜNÜN PROGRAMI – 14.00
Değirmendere
Arslanbey GB
Nişantaşıspor
Doğantepespor
Yuvacıkspor
Cevizli Anadolu
Ortaköyspor
Kartal Bulvar
BÖLGESEL AMATÖR LİG 7. BÖLGE 2. GRUP PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Kartal Bulvar
15
13
2
0
35
10
41
2.
Ortaköyspor
15
9
4
2
27
12
31
3.
Nişantaşıspor
15
7
6
2
20
12
27
4.
Yuvacıkspor
15
6
5
4
29
17
23
5.
Değirmenderespor
15
4
5
6
27
27
17
6.
Arslanbey GB
15
4
3
8
20
22
15
7.
Cevizli Anadolu
15
4
3
8
17
27
15
8.
Doğantepespor
15
3
3
9
20
31
12
9.
İstanbul Siirt
16
2
1
13
11
48
4
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.