Şeker: “Vatandaşlarımızın yaşayabileceği hak mağduriyetlerinin önüne geçilecek”

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 322 sıra sayılı Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin lehinde bir konuşma gerçekleştirdi. Şeker, bu kanun teklifiyle vatandaşların yaşayabileceği hak mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, ödeme kolaylığı sağlanması, ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

YAPI KAYIT BELGESİ ALANLAR

Şeker, yapmış olduğu konuşmasında: “3194 sayılı kanunun geçici 16. maddesine göre Yapı Kayıt Belgesi alan vatandaşlarımızdan yeri satın almak isteyen vatandaşlarımıza 31/12/2022 tarihine kadar başvuru yapma imkânı sağlanıyor. Satış bedellerinin tamamen veya kısmen peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline indirim yapılarak vatandaşa ödeme kolaylığı sağlanıyor. Elde edilen gelirlerin %25’i de kentsel dönüşümün desteklemesi için kullanılacak.

Hazine taşınmazlarının 2886 ve 6306 sayılı Kanunlara göre yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 indirim, en az yarısının ödenmesi hâlinde %10 indirim uygulanıyor. 31/12/2019 tarihinden önce üç yıl süreyle Hazine taşınmazlarını kullanan vatandaşlarımızın madde kapsamından yararlanabilmeleri için vatandaşlarımıza yeniden başvuru yapma imkânı getiriliyor. Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiraya verilmesine ilişkin başvuru süresi uzatılıyor. Böylece; vatandaşlarımızın tarım arazilerini sözleşmeye bağlı olarak kullanmaları, tarımsal desteklemelerden yararlanabilmeleri sağlanıyor ve tarımsal üretim destekleniyor.”

2B ARAZİLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILIYOR

“Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için 2/B arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri uzatılıyor. Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlere, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere, 2B nedeniyle tapusu iptal edilen vatandaşlarımızın süresi içinde iade başvurusunda bulunmayanlara, 31/12/2022 tarihine kadar başvuru hakkı tanınıyor.

6831 sayılı Orman Kanunu’nun ek 16. maddesi kapsamında Hazine adına tescil edilecek taşınmazlara ilişkin düzenleme yapılıyor. Bu taşınmazların 3402 sayılı Kanunun hükümlerine göre kadastrosu yapılarak hak sahipliği belirlenecek, 2B alanlarında kalan taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin kıyasen bu taşınmazlar içinde uygulanarak hak sahiplerine doğrudan satılması hükmü getiriliyor.”

YAPILAN DİĞER DÜZENLEMELER

“Taşıma yoluyla eğitim hizmetinin aksamadan yürütülmesini temin etmek için iIhale veya doğrudan temin usulü ile karşılanan öğrenci taşıma ve öğle yemeği hizmetleri ile Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı üretim yapan okullar ve merkezlerden temin edilen öğle yemeği hizmetlerinin 1 Ocak 2022 - 30Haziran 2022 tarihleri arasındaki kısımlarına ek fiyat verilmesi sağlanıyor.

Ayrıca bu kanun teklifinde; Türkiye’de Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden geliştirilmesine mükelleflere yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmektedir.

Yabancılara istisna kapsamında teslim edilen konut veya iş yerine ait istisnadan faydalanılama süreleri bir yıldan üç yıla çıkarıldı. Muhtarlarımızın maaşları artırılıyor ve net asgari ücret tutarına bağlanıyor. Bu kanun teklifinin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, genel kurulu saygıyla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.