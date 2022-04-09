BAL 7. Bölge 3. Grup şekillendi gibi!

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup’ta sezonun son maçları bugün oynanacak ve tüm maçlar saat 14.00’te başlayacak. Bu grupta Kocaeli takımlarının kendilerine lazım olan skorları elde edeceği düşünülüyor. Gölcükspor mağlubiyetinin ardından grup şampiyonluk şansını kaçıran ve ligi bitiren Gebzespor, Gazi Mahallesi deplasmanına çıkacak. Lider İstanbul Sinop, Karamürsel’e kaybetse ve Menekşe de maçı kazansa bile puanlar 41’de eşitlenecek, ikili averajla Gebze altta kalacak.
KARAMÜRSEL GALİBİYETLE VEDA ETMEK İSTİYOR
34 puanla üçüncü sırada yer alan Kullarspor ligin son sırasındaki Irmakspor’u konuk edecek. Kullar’ın bu maçı kazanması ve ligi baraj maçı oynamadan tamamlaması bekleniyor. Gölcükspor ise deplasmanda Alemdağ’a konuk olacak. Gölcük ekibi bu maçı kazanıp, Kullar’ın puan kaybetmesini bekleyecek. Bu gerçekleşmezse Gölcükspor, BAL’da kalmak için Kocaeli Süper Amatör Play-Off Ligi’ni 3 ya da 4. sırada bitirecek olan takımla baraj maçı oynayacak. Süper Amatör Lig’e düşen Karamürselspor ise grup liderliğini garantileyen İstanbul Sinop’u ağırlayacak. Sarı lacivertliler taraftarının önünde BAL’a galibiyetle veda etmek istiyor.
BUGÜNÜN PROGRAMI – 14.00
Gazi Mahallesi
Gebzespor
Kullarspor
Irmakspor
Karamürselspor
İstanbul Sinop
Alemdağspor
Gölcükspor
İnkılapspor
Çayırovaspor
BAL 7. BÖLGE 3. GRUP PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
İstanbul Sinop
17
13
2
2
32
9
41
2.
Gebzespor
17
12
2
3
32
14
38
3.
Kullar Spor
17
10
4
3
33
14
34
4.
Gölcükspor
17
10
3
4
29
13
33
5.
Karamürselspor
17
8
4
5
31
16
28
6.
Gazi Mahallesi
17
6
5
6
21
25
23
7.
Çayırovaspor
17
4
5
8
19
25
17
8.
Alemdağspor
17
4
1
12
18
39
13
9.
İnkılapspor
17
1
3
13
9
36
6
10.
Irmakspor
17
1
3
13
10
43
6
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.