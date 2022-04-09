BAL 7. Bölge 3. Grup şekillendi gibi!

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup’ta sezonun son maçları bugün oynanacak ve tüm maçlar saat 14.00’te başlayacak. Bu grupta Kocaeli takımlarının kendilerine lazım olan skorları elde edeceği düşünülüyor. Gölcükspor mağlubiyetinin ardından grup şampiyonluk şansını kaçıran ve ligi bitiren Gebzespor, Gazi Mahallesi deplasmanına çıkacak. Lider İstanbul Sinop, Karamürsel’e kaybetse ve Menekşe de maçı kazansa bile puanlar 41’de eşitlenecek, ikili averajla Gebze altta kalacak.

KARAMÜRSEL GALİBİYETLE VEDA ETMEK İSTİYOR

34 puanla üçüncü sırada yer alan Kullarspor ligin son sırasındaki Irmakspor’u konuk edecek. Kullar’ın bu maçı kazanması ve ligi baraj maçı oynamadan tamamlaması bekleniyor. Gölcükspor ise deplasmanda Alemdağ’a konuk olacak. Gölcük ekibi bu maçı kazanıp, Kullar’ın puan kaybetmesini bekleyecek. Bu gerçekleşmezse Gölcükspor, BAL’da kalmak için Kocaeli Süper Amatör Play-Off Ligi’ni 3 ya da 4. sırada bitirecek olan takımla baraj maçı oynayacak. Süper Amatör Lig’e düşen Karamürselspor ise grup liderliğini garantileyen İstanbul Sinop’u ağırlayacak. Sarı lacivertliler taraftarının önünde BAL’a galibiyetle veda etmek istiyor.

BUGÜNÜN PROGRAMI – 14.00

Gazi Mahallesi

Gebzespor

Kullarspor

Irmakspor

Karamürselspor

İstanbul Sinop

Alemdağspor

Gölcükspor

İnkılapspor

Çayırovaspor



BAL 7. BÖLGE 3. GRUP PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

İstanbul Sinop

17

13

2

2

32

9

41

2.

Gebzespor

17

12

2

3

32

14

38

3.

Kullar Spor

17

10

4

3

33

14

34

4.

Gölcükspor

17

10

3

4

29

13

33

5.

Karamürselspor

17

8

4

5

31

16

28

6.

Gazi Mahallesi

17

6

5

6

21

25

23

7.

Çayırovaspor

17

4

5

8

19

25

17

8.

Alemdağspor

17

4

1

12

18

39

13

9.

İnkılapspor

17

1

3

13

9

36

6

10.

Irmakspor

17

1

3

13

10

43

6