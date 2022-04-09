Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Kadıllı mahallesi, Kuyudere mevkii, 232 ada, 17 parsel sayılı 54.034,80 m2 yüzölçümlü '' Tarla '' vasıflı taşınmaz olup eğimli arazi yapısına sahiptir. İmar paftalarına göre taşınmazın açılmamış 15,20 ve 25 metrelik imar yollarına cephesi bulunmaktadır. Mahallinde parsel boş olup üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
09 Nis 2022 - 11:24- Gündem Güncelleme: 09 Nis 2022 - 11:29
Gebze'de 54034 m² tarla icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze'de 54034 m² tarla icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.