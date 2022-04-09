Gebze'de 54034 m² tarla icradan satılık

Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Kadıllı mahallesi, Kuyudere mevkii, 232 ada, 17 parsel sayılı 54.034,80 m2 yüzölçümlü '' Tarla '' vasıflı taşınmaz olup eğimli arazi yapısına sahiptir. İmar paftalarına göre taşınmazın açılmamış 15,20 ve 25 metrelik imar yollarına cephesi bulunmaktadır. Mahallinde parsel boş olup üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

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