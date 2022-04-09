09 Nis 2022 - 11:24- Gündem G: 09 Nis 2022 - 11:29

Gebze'de 54034 m² tarla icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze'de 54034 m² tarla icradan satılık
Gebze'de 54034 m² tarla icradan satılık mask

Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Kadıllı mahallesi, Kuyudere mevkii, 232 ada, 17 parsel sayılı 54.034,80 m2 yüzölçümlü '' Tarla '' vasıflı taşınmaz olup eğimli arazi yapısına sahiptir. İmar paftalarına göre taşınmazın açılmamış 15,20 ve 25 metrelik imar yollarına cephesi bulunmaktadır. Mahallinde parsel boş olup üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

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09 Nis 2022 - 11:24 - Gündem

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