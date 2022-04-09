Kandıra'da 1139 m² tarla mahkemeden satılık

Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 115 Ada, 3 Parsel, AKBAL Mahalle/Köy, Taşınmaz toprak bünyesi itibariyle killi-tınlı su tutma kapasitesi yüksek derin profilli organik maddece yeterli düzeyde olup, orta eğimli eğim sınıfındadır. Taşlılık, tuzluluk ve taban suyu problemi yoktur. taşınmaz tarımsal amaçla kullanılabilir nitelikte olup 2. sınıf sulanamayan marjinal tarım arazisidir. kadastral yola cephesi vardır. yerleşim birimleri içerisindedir.

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