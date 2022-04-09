Darıca'da 3 katlı bina icradan satılık

Kocaeli İl, Darıca İlçe, 1764 Ada, 6 Parsel, DARICA Mahalle kain arsa vasıflı taşınmaz. Satışa konu arsa vasıflı taşınmazın üzerinde bulunan bina inşaatı 203,00 m2 yüzölçümlü eğimsiz bir topoğrafik yapıya sahip arsa üzerine ayrık nizam halinde,betonarme Strüktüründe inşaa edilmiştir. Bina mimarı projesine göre bodrum+zemin+1 normal kattan oluşmaktadır.
# Darıca
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.