09 Nis 2022 - 11:26- Gündem G: 09 Nis 2022 - 11:28

Darıca'da 3 katlı bina icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Darıca'da 3 katlı bina icradan satılık
Darıca'da 3 katlı bina icradan satılık mask

Kocaeli İl, Darıca İlçe, 1764 Ada, 6 Parsel, DARICA Mahalle kain arsa vasıflı taşınmaz. Satışa konu arsa vasıflı taşınmazın üzerinde bulunan bina inşaatı 203,00 m2 yüzölçümlü eğimsiz bir topoğrafik yapıya sahip arsa üzerine ayrık nizam halinde,betonarme Strüktüründe inşaa edilmiştir. Bina mimarı projesine göre bodrum+zemin+1 normal kattan oluşmaktadır.

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09 Nis 2022 - 11:26 - Gündem

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