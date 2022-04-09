Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır, Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun 19 Nisan 2022 Salı günü İzmit’e geleceğini açıkladı. Programla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten başkan Serap Çakır, “Sayın genel başkanımız gün boyu İzmit’te olacak. İl başkanlığımızda yapılacak karşılama ile başlayacak programda ilk olarak basın toplantısı yer alacak. Basın toplantısından sonra şehir merkezinde esnaf ziyaretleri yapacak olan sayın genel başkanımız İstiklal Caddesi, Belsa Plaza önünde vereceğimiz iftarda halkımızla bir araya gelecek. İftar programımıza tüm halkımız davetlidir. İftar sonrası yine esnaf ziyaretleri yapacak olan genel başkanımız teravih namazını Bekirpaşa Zincirlikuyu Camiinde kılacak ve namaz sonrası sahura kadar ziyaret programlarına devam edecek. Programımız İzmit Kent Meydanı karşısında bulunan Benzin Cafe’de teşkilat mensupları ve gençlerle birlikte yapılacak sahur ve sohbet ile son bulacak. Ayrıntılı program netleştikten sonra hafta içerisinde ayrıca paylaşılacak” dedi.
09 Nis 2022 - 12:17- Siyaset Güncelleme: 09 Nis 2022 - 12:19
Gelecek Kocaeli’de Davutoğlu heyecanı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu 19 Nisan 2022 Salı günü İzmit’e geliyor. Gün boyu Kocaeli’de kalacak olan Davutoğlu, il teşkilatı tarafından düzenlenecek iftar programına katılacak. Esnaf ziyaretleri yapacak olan Davutoğlu, sahurda da teşkilat mensupları ve gençlerle bir araya gelecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
41 - ahmete oy veren varmidir acaba
Misafir - Cem Uzan döner ekmekle %7 oy almıştı. Aynı yoldan devam.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.