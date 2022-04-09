09 Nis 2022 - 12:17- Siyaset G: 09 Nis 2022 - 12:19

Gelecek Kocaeli’de Davutoğlu heyecanı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu 19 Nisan 2022 Salı günü İzmit’e geliyor. Gün boyu Kocaeli’de kalacak olan Davutoğlu, il teşkilatı tarafından düzenlenecek iftar programına katılacak. Esnaf ziyaretleri yapacak olan Davutoğlu, sahurda da teşkilat mensupları ve gençlerle bir araya gelecek.
Gelecek Kocaeli’de Davutoğlu heyecanı mask

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır, Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun 19 Nisan 2022 Salı günü İzmit’e geleceğini açıkladı. Programla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten başkan Serap Çakır, “Sayın genel başkanımız gün boyu İzmit’te olacak. İl başkanlığımızda yapılacak karşılama ile başlayacak programda ilk olarak basın toplantısı yer alacak. Basın toplantısından sonra şehir merkezinde esnaf ziyaretleri yapacak olan sayın genel başkanımız İstiklal Caddesi, Belsa Plaza önünde vereceğimiz iftarda halkımızla bir araya gelecek. İftar programımıza tüm halkımız davetlidir. İftar sonrası yine esnaf ziyaretleri yapacak olan genel başkanımız teravih namazını Bekirpaşa Zincirlikuyu Camiinde kılacak ve namaz sonrası sahura kadar ziyaret programlarına devam edecek. Programımız  İzmit Kent Meydanı karşısında bulunan Benzin Cafe’de teşkilat mensupları ve gençlerle birlikte yapılacak sahur ve sohbet ile son bulacak. Ayrıntılı program netleştikten sonra hafta içerisinde ayrıca paylaşılacak” dedi.
# GELECEK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
Gelecek Partisi’nden Büyükşehir’e yasak tepkisi mask
Gelecek Partisi’nden Büyükşehir’e yasak tepkisi
Gelecek Derince’ye İlk ziyaret İYİ Parti’den mask
Gelecek Derince’ye İlk ziyaret İYİ Parti’den
Davutoğlu: Ekonomi uçacaktı, mazot fiyatları uçtu mask
Davutoğlu: Ekonomi uçacaktı, mazot fiyatları uçtu
Çakır’dan MHP’li başkana Davutoğlu tepkisi! mask
Çakır’dan MHP’li başkana Davutoğlu tepkisi!
Gelecek İzmit’e Demir morali mask
Gelecek İzmit’e Demir morali
Gelecek Derince  Özyolcu’ya emanet    mask
Gelecek Derince  Özyolcu’ya emanet   
Çakır, mübarek günde 192 çocuğu sevindirdi mask
Çakır, mübarek günde 192 çocuğu sevindirdi
Gelecek Partisi, Tutuş-Hürriyet açıklamasını umursamadı mask
Gelecek Partisi, Tutuş-Hürriyet açıklamasını umursamadı
Gelecek Kocaeli, “Yolsuzlukla Mücadele” komisyonu kurdu mask
Gelecek Kocaeli, “Yolsuzlukla Mücadele” komisyonu kurdu
Gelecek Kocaeli yeni yıla eğitimle girdi   mask
Gelecek Kocaeli yeni yıla eğitimle girdi  

09 Nis 2022 - 12:17 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.477.714 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Misafir - Cem Uzan döner ekmekle %7 oy almıştı. Aynı yoldan devam.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Nisan 12:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Kocaeli’de çiftçimize 2021’de 47 milyon 71 bin TL destek verildi” mask
“Kocaeli’de çiftçimize 2021’de 47 milyon 71 bin TL destek verildi”
“Zamlar değil, esnafımızı iktidar parti çarpıyor” mask
“Zamlar değil, esnafımızı iktidar parti çarpıyor”
İYİ Parti Başisekele Haftacı’yı ziyaret etti mask
İYİ Parti Başisekele Haftacı’yı ziyaret etti
AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı koltuğu 18 gündür boş! mask
AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı koltuğu 18 gündür boş!
Zafer Partisi'nden Ulaşımpark önünde U dönüşü! mask
Zafer Partisi'nden Ulaşımpark önünde U dönüşü!
Ellibeş, taksi durağında iftar yaptı mask
Ellibeş, taksi durağında iftar yaptı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL