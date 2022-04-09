Gelecek Kocaeli’de Davutoğlu heyecanı

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır, Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun 19 Nisan 2022 Salı günü İzmit’e geleceğini açıkladı. Programla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten başkan Serap Çakır, “Sayın genel başkanımız gün boyu İzmit’te olacak. İl başkanlığımızda yapılacak karşılama ile başlayacak programda ilk olarak basın toplantısı yer alacak. Basın toplantısından sonra şehir merkezinde esnaf ziyaretleri yapacak olan sayın genel başkanımız İstiklal Caddesi, Belsa Plaza önünde vereceğimiz iftarda halkımızla bir araya gelecek. İftar programımıza tüm halkımız davetlidir. İftar sonrası yine esnaf ziyaretleri yapacak olan genel başkanımız teravih namazını Bekirpaşa Zincirlikuyu Camiinde kılacak ve namaz sonrası sahura kadar ziyaret programlarına devam edecek. Programımız İzmit Kent Meydanı karşısında bulunan Benzin Cafe’de teşkilat mensupları ve gençlerle birlikte yapılacak sahur ve sohbet ile son bulacak. Ayrıntılı program netleştikten sonra hafta içerisinde ayrıca paylaşılacak” dedi.