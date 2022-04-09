09 Nis 2022 - 12:18- Gündem G: 09 Nis 2022 - 12:20

Hürriyet, görkemli hizmet lansmanına hazırlanıyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te hayata geçirdiği projeleri anlatacağı görkemli lansman öncesi üst yönetim ekibiyle bir araya geldi
Hürriyet, görkemli hizmet lansmanına hazırlanıyor mask

İzmit Belediyesi Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği projeleri görkemli bir lansman ile tüm Türkiye’ye anlatacak. 2019 yılından itibaren kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve daha birçok gruba yönelik yapılan projeler, çalışmalar ve etkinlikler 16 Nisan’daki törenle Başkan Hürriyet tarafından sunulacak.

PROJELER KONUŞULDU

Başkan Hürriyet, lansman programının her aşaması ile yakından ilgileniyor. Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle meclis salonunda toplanan Başkan Hürriyet, programın detayları ile ilgili ekibinden bilgi aldı. Toplantıda, 3 yıllık süre içerisinde yapılan ve yapımı devam eden insan odakları projeler masaya yatırıldı.
# çocuk

09 Nis 2022 - 12:18 - Gündem

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