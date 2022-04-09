Hürriyet, görkemli hizmet lansmanına hazırlanıyor

İzmit Belediyesi Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği projeleri görkemli bir lansman ile tüm Türkiye’ye anlatacak. 2019 yılından itibaren kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli ve daha birçok gruba yönelik yapılan projeler, çalışmalar ve etkinlikler 16 Nisan’daki törenle Başkan Hürriyet tarafından sunulacak.
PROJELER KONUŞULDU
Başkan Hürriyet, lansman programının her aşaması ile yakından ilgileniyor. Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle meclis salonunda toplanan Başkan Hürriyet, programın detayları ile ilgili ekibinden bilgi aldı. Toplantıda, 3 yıllık süre içerisinde yapılan ve yapımı devam eden insan odakları projeler masaya yatırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.