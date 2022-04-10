Haydi Körfez! Bursa’dan zaferle dön!

Kocaelispor bugün Bursaspor ile sezonun en önemli maçlarından birisine çıkacak. Bursa Timsah Park’da oynanacak olan maç saat 20.30’da başlayacak ve karşılaşmada Ankara Bölgesi’nden Üst Klasman Hakemi Sarper Barış Saka düdük çalacak. TRT Spor ve BeIN Sports MAX 1’den yayınlanacak maçta yeşil siyahlılar zorlu deplasmandan galip dönüp camiaya bu haftalık derin bir nefes aldırmak istiyor.
KADER MAÇLARINDAN BİRİSİ
Deplasmanda bu sezon sadece Keçiören ve Balıkesir’i mağlup edebilen, son maçında Denizlispor’a farklı mağlup olan Kocaelispor 33 puanda kaldı ve Denizli ile Altınordu’nun gerisinde haftayı 17. sırada tamamladı. Bu akşam 20.30’da başlayacak olan mücadelede Bursaspor ile kader maçlarından birisine çıkacak olan ekibimizde hedef mutlak galibiyet. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın Bursaspor maçındaki 11’i merak ediliyor.
MUHTEMEL 11
Bu maçta kaleye Korcan’ın geçmesi bekleniyor. Korcan, son maçına yaklaşık 2 ay önce, 7 Şubat’ta İzmit’te oynanan ve 2-1 kaybedilen Boluspor karşısında çıkmıştı. Savunmada Semih ya da Mehmet Yılmaz, Atila, Musa Nizam, Berkay, önlerinde Mandjeck ve Mehmet Taş ya da Diop, kanatlarda Rasheed ve ya Benhur ve Pereira, forvet arkasında Kolovos ve ileride de Babacar 11’i ile sahaya çıkılacağı düşünülüyor. Rakibin etkili isimleri Namık, İsmail, Bruno, Enver Cenk ve Bifouma’ya hareket alanı bırakmak istemeyen yeşil siyahlılar maç boyuna kontrolü de kaybetmeden mücadele edecek.
BURSA DA KİLİTLENDİ
Sezon öncesi iddialı bir takım kurma iştahı ile yola çıkan ancak 27 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 de yenilgi elde ederek hayal kırıklığı yaratan Bursaspor camiası da Kocaelispor maçına “Son şans” gözü ile bakıyor. Yeşil beyazlılar Kocaelispor karşısında alınacak 3 puanla yeniden doğrulmayı ve kalan haftalara umutla bakmayı hedefliyor. Bursa ekibi sezona Teknik Direktör Mustafa Er ile başlamış ardından Fatih Tekke, Özcan Bizati, Tamer Tuna ve son olarak yine Mustafa Er ile anlaşmıştı.
İSTATİSTİKLER KOCAELİSPOR DİYOR
Attığı 30 golle ligin en az gol atan dördüncü takımı olan yeşil beyazlılarda en golcü isim 5 gollü Massimo Bruno… Namık Alasgarov’un 4, Emirhan Aydoğan ve tanıdık bir isim, geçen sezon kadromuza katmak istediğimiz İsmail Yüksek’in 3’er golü bulunuyor. Öte yandan sahasında 18 puan toplayan Yeşil beyazlı ekip 42 golle de ligin en fazla gol yiyen dördüncü takımı. Hafta boyunca antrenmanları basına kapatan ve dış dünyaya kendisini adeta kilitleyen Bursaspor da maçı heyecanla bekliyor.
MAÇIN KÜNYESİ
BURSASPOR
KOCAELİSPOR
STAT: Timsah Park
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Muhammed Yumak, Kemal Mavi
SAAT: 20.30
YAYINLAR: TRT Spor, BeIN Sports MAX 1
HAVA: 24 derece bulutlu
BURSASPOR
CANBERK YURDAKUL
ONUR ATASAYAR
NAMIK ALASKAROV
HASAN AYAROĞLU
FURKAN YA DA KUBİLAY
MERT YILMAZ
NICOLAS ZALAZAR
BURAK ALTIPARMAK
BRUNO YA DA BIFOUMA
İSMAİL YÜKSEK
JOAO PEDRO
KOCAELİSPOR
KORCAN ÇELİKAY
MEHMET YA DA SEMİH
ATİLA TURAN
BERKAY DABANLI
MUSA NİZAM
GEORGES MANDJECK
MEHMET YA DA DIOP
BENHUR YA DA RASHEED
MICHAEL PEREIRA
DIMITRIS KOLOVOS
BABACAR GUEYE
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
ilo - çok zor.beraberlik iyi sonuç olur..takımımız gerçekten kötü..bursadan çıkamayız....bizden bir tık iyiler....galiba düştük....
K.s - İstatistikler Kocaeli spor diyor öylemi güldürmeyin Allah aşkına bu ramazan günü
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.