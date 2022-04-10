Haydi Körfez! Bursa’dan zaferle dön!

Kocaelispor bugün Bursaspor ile sezonun en önemli maçlarından birisine çıkacak. Bursa Timsah Park’da oynanacak olan maç saat 20.30’da başlayacak ve karşılaşmada Ankara Bölgesi’nden Üst Klasman Hakemi Sarper Barış Saka düdük çalacak. TRT Spor ve BeIN Sports MAX 1’den yayınlanacak maçta yeşil siyahlılar zorlu deplasmandan galip dönüp camiaya bu haftalık derin bir nefes aldırmak istiyor.

KADER MAÇLARINDAN BİRİSİ

Deplasmanda bu sezon sadece Keçiören ve Balıkesir’i mağlup edebilen, son maçında Denizlispor’a farklı mağlup olan Kocaelispor 33 puanda kaldı ve Denizli ile Altınordu’nun gerisinde haftayı 17. sırada tamamladı. Bu akşam 20.30’da başlayacak olan mücadelede Bursaspor ile kader maçlarından birisine çıkacak olan ekibimizde hedef mutlak galibiyet. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın Bursaspor maçındaki 11’i merak ediliyor.

MUHTEMEL 11

Bu maçta kaleye Korcan’ın geçmesi bekleniyor. Korcan, son maçına yaklaşık 2 ay önce, 7 Şubat’ta İzmit’te oynanan ve 2-1 kaybedilen Boluspor karşısında çıkmıştı. Savunmada Semih ya da Mehmet Yılmaz, Atila, Musa Nizam, Berkay, önlerinde Mandjeck ve Mehmet Taş ya da Diop, kanatlarda Rasheed ve ya Benhur ve Pereira, forvet arkasında Kolovos ve ileride de Babacar 11’i ile sahaya çıkılacağı düşünülüyor. Rakibin etkili isimleri Namık, İsmail, Bruno, Enver Cenk ve Bifouma’ya hareket alanı bırakmak istemeyen yeşil siyahlılar maç boyuna kontrolü de kaybetmeden mücadele edecek.

BURSA DA KİLİTLENDİ

Sezon öncesi iddialı bir takım kurma iştahı ile yola çıkan ancak 27 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 de yenilgi elde ederek hayal kırıklığı yaratan Bursaspor camiası da Kocaelispor maçına “Son şans” gözü ile bakıyor. Yeşil beyazlılar Kocaelispor karşısında alınacak 3 puanla yeniden doğrulmayı ve kalan haftalara umutla bakmayı hedefliyor. Bursa ekibi sezona Teknik Direktör Mustafa Er ile başlamış ardından Fatih Tekke, Özcan Bizati, Tamer Tuna ve son olarak yine Mustafa Er ile anlaşmıştı.

İSTATİSTİKLER KOCAELİSPOR DİYOR

Attığı 30 golle ligin en az gol atan dördüncü takımı olan yeşil beyazlılarda en golcü isim 5 gollü Massimo Bruno… Namık Alasgarov’un 4, Emirhan Aydoğan ve tanıdık bir isim, geçen sezon kadromuza katmak istediğimiz İsmail Yüksek’in 3’er golü bulunuyor. Öte yandan sahasında 18 puan toplayan Yeşil beyazlı ekip 42 golle de ligin en fazla gol yiyen dördüncü takımı. Hafta boyunca antrenmanları basına kapatan ve dış dünyaya kendisini adeta kilitleyen Bursaspor da maçı heyecanla bekliyor.

MAÇIN KÜNYESİ

BURSASPOR

KOCAELİSPOR

STAT: Timsah Park

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Muhammed Yumak, Kemal Mavi

SAAT: 20.30

YAYINLAR: TRT Spor, BeIN Sports MAX 1

HAVA: 24 derece bulutlu

BURSASPOR

CANBERK YURDAKUL

ONUR ATASAYAR

NAMIK ALASKAROV

HASAN AYAROĞLU

FURKAN YA DA KUBİLAY

MERT YILMAZ

NICOLAS ZALAZAR

BURAK ALTIPARMAK

BRUNO YA DA BIFOUMA

İSMAİL YÜKSEK

JOAO PEDRO

KOCAELİSPOR

KORCAN ÇELİKAY

MEHMET YA DA SEMİH

ATİLA TURAN

BERKAY DABANLI

MUSA NİZAM

GEORGES MANDJECK

MEHMET YA DA DIOP

BENHUR YA DA RASHEED

MICHAEL PEREIRA

DIMITRIS KOLOVOS

BABACAR GUEYE