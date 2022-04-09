Rövanşı alın çocuklar!

Kocaelispor U-16 ve 17 takımları perşembe mesaisinde Başakşehir’in konuğu olmuş ve iki takımımız da rakiplerine deplasmanda 1-0 mağlup olmuşlardı. Takımlar bu kez rövanş için Vinsan’da, erteleme maçında sahaya çıkıyor. 16’ların mücadelesi 12.00’de, 17’lerin mücadelesi ise 14.30’da başlayacak.