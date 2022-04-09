09 Nis 2022 - 12:24- Spor G: 09 Nis 2022 - 12:25

Rövanşı alın çocuklar!
Rövanşı alın çocuklar! mask

Kocaelispor U-16 ve 17 takımları perşembe mesaisinde Başakşehir’in konuğu olmuş ve iki takımımız da rakiplerine deplasmanda 1-0 mağlup olmuşlardı. Takımlar bu kez rövanş için Vinsan’da, erteleme maçında sahaya çıkıyor. 16’ların mücadelesi 12.00’de, 17’lerin mücadelesi ise 14.30’da başlayacak.

09 Nis 2022 - 12:24 - Spor

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