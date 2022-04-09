Yayaların güvenliği için 3 yeni sinyalizasyon kuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME toplantısında alınan kararla Salim Dervişoğlu Caddesinde 3 noktaya sinyalizasyon kuruldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) mart ayı toplantısında Salim Dervişoğlu Caddesinde yaya güvenliğini sağlamak ve trafik akışını düzenlemek için 3 yeni sinyalizasyon kurulması kararını almıştı. Ulaşım dairesi başkanlığı trafik yönetim şube müdürlüğünce yapılan sinyalizasyon çalışmaları doğrultusunda 3 noktaya yeni sinyalizasyon sistemi kuruldu. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetim Şube Müdürlüğünce yapılan sinyalizasyon çalışmaları çerçevesinde ilk sinyalizasyon kurulumu tren garı mevkiine yapıldı. Ekipler daha sonra KBB Hizmet Binası önü ve Marina Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü önünde sinyalizasyon sistemi kurdu. Yeni trafik ışıklarıyla birlikte yayalara daha güvenli ulaşım imkanı sağlanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.