09 Nis 2022 - 12:36- Gündem G: 09 Nis 2022 - 12:37

Başkan Büyükakın Polis Haftasını Kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla Türk Polis Teşkilâtı’nın kuruluşunun 177’nci yılını ve Polis Haftası’nı kutladı. Başkan Büyükakın” Gücünü halktan ve kanunlardan alan Polis Teşkilatımız, milletinin de karakteri gereği daima mazlumların, muhtaçların yanında, zorbaların ve hainlerin karşısında mücadelesini sürdürmüştür. “ dedi
Başkan Büyükakın Polis Haftasını Kutladı mask

Başkan Büyükakın mesajında, “Her zaman yüreğimizin en önemli ve en nadide köşesinde yaşattığımız şehitlerimizin ruhaniyetinin; gazilerimizin cesaret ve kahramanlıklarının yaşayan temsilcileri olan polisimizle, askerimizle ve bütün güvenlik birimlerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Başkan Büyükakın şöyle devam etti: “Gece gündüz demeden tüm şartlar altında ülkemizin her köşesinde görevini sürdüren polis teşkilatımız asli görevlerinden birisi olan güvenlik teminini büyük bir başarıyla gerçekleştirmektedir. Yapmış olduğu hizmetlerle halkımızın güvenini ve itibarını kazanan polis teşkilatımız yasaları uygulayarak hem kamu düzenini sağlamakta hem de anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin korunmasında ve yaşamımızın huzur içinde sürdürülmesinde büyük bir özveriyle çalışarak toplumsal barışa son derece önemli katkıda bulunmaktadır.

Kocaeli’miz, 2 milyonu aşkın nüfusuyla hızla büyüyen, gelişen; ülkemizin parlayan yıldızlarından birisidir. Bu müstesna şehirde, huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz… Bizlere bu güvenli ortamı sağlayan, Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci yılında kentimizdeki huzur ve güven ortamı nedeniyle bütün emniyet mensuplarımızı tek tek tebrik ediyorum.

Bu cennet vatanı yüzlerce yıl ecdadımız, canları ve kanları pahasına korumuşlar ve binlerce abide dikerek üzerinde bir medeniyet kurmuşlar. İşte bu medeniyetin devamı, halkımızın huzuru ve güvenliği için canla başla çalışan ve fedakârca gayret gösteren polislerimizi ve bu görevlerini yerine getirirken vazifeleri başında şehit ve gazi olan o kahramanları bir kez daha saygı ile anıyorum.”

# şehit

09 Nis 2022 - 12:36 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.477.714 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Atakent Cihan Hastanesi’nden polis haftası ziyaretleri mask
Atakent Cihan Hastanesi’nden polis haftası ziyaretleri
Başkan Büyükakın Polis Haftasını Kutladı mask
Başkan Büyükakın Polis Haftasını Kutladı
Darıca'da 3 katlı bina icradan satılık mask
Darıca'da 3 katlı bina icradan satılık
Kandıra'da 1139 m² tarla mahkemeden satılık mask
Kandıra'da 1139 m² tarla mahkemeden satılık
KO-MEK Hurması 100 aileye misafir olacak mask
KO-MEK Hurması 100 aileye misafir olacak
Dilovası’nda tüm hanelere gıda desteği mask
Dilovası’nda tüm hanelere gıda desteği
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL