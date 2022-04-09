Başkan Büyükakın Polis Haftasını Kutladı

Başkan Büyükakın mesajında, “Her zaman yüreğimizin en önemli ve en nadide köşesinde yaşattığımız şehitlerimizin ruhaniyetinin; gazilerimizin cesaret ve kahramanlıklarının yaşayan temsilcileri olan polisimizle, askerimizle ve bütün güvenlik birimlerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Başkan Büyükakın şöyle devam etti: “Gece gündüz demeden tüm şartlar altında ülkemizin her köşesinde görevini sürdüren polis teşkilatımız asli görevlerinden birisi olan güvenlik teminini büyük bir başarıyla gerçekleştirmektedir. Yapmış olduğu hizmetlerle halkımızın güvenini ve itibarını kazanan polis teşkilatımız yasaları uygulayarak hem kamu düzenini sağlamakta hem de anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin korunmasında ve yaşamımızın huzur içinde sürdürülmesinde büyük bir özveriyle çalışarak toplumsal barışa son derece önemli katkıda bulunmaktadır.

Kocaeli’miz, 2 milyonu aşkın nüfusuyla hızla büyüyen, gelişen; ülkemizin parlayan yıldızlarından birisidir. Bu müstesna şehirde, huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz… Bizlere bu güvenli ortamı sağlayan, Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci yılında kentimizdeki huzur ve güven ortamı nedeniyle bütün emniyet mensuplarımızı tek tek tebrik ediyorum.

Bu cennet vatanı yüzlerce yıl ecdadımız, canları ve kanları pahasına korumuşlar ve binlerce abide dikerek üzerinde bir medeniyet kurmuşlar. İşte bu medeniyetin devamı, halkımızın huzuru ve güvenliği için canla başla çalışan ve fedakârca gayret gösteren polislerimizi ve bu görevlerini yerine getirirken vazifeleri başında şehit ve gazi olan o kahramanları bir kez daha saygı ile anıyorum.”