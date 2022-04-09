Atakent Cihan Hastanesi’nden polis haftası ziyaretleri

Polis Haftası olması sebebiyle gerçekleştirilen ziyarette Atakent Cihan Hastanesi’nin yeni yapılanma süreci hakkında bilgi veren Genel Müdür Latif Sezgin Kaliteli sağlık hizmeti sunumu konusunda dikkatli olduklarını, hastaların konforu ve memnuniyetini odağa alarak hizmet standartlarını belirlediklerini belirtti.

Atakent Cihan Hastanesi’nin bulunduğu bölgede sağlık ihtiyacı potansiyelinin önemli bir bölümünü karşıladığına değinen İzmit İlçe Emniyet Müdürü Erhan Soylu, Atakent Sağlık Grubu’nun Yalova ve Bursa’da faaliyet gösteren hastane ve tıp merkezlerinin ardından Kocaeli’de Cihan Hastanesi’ni gruba dahil ederek sürdürdüğü büyüme sürecini takdir ettiğini ifade etti. Hastanede gerçekleştirilen yeni düzenlemelerin gözle görülür katkılar sağladığını belirten Bekirpaşa Karakol Amiri Yunus Taşoğlu ise hastane yöneticileri ve çalışanlarını tebrik etti.

Yaşanacak tüm sağlık sorunlarında polis teşkilatının yanında olduklarını ifade eden Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin ve Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm, misafirperverlikleri için Soylu ve Taşoğlu’na teşekkür etti.