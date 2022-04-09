09 Nis 2022 - 12:55- Gündem G: 09 Nis 2022 - 12:56

Atakent Cihan Hastanesi’nden polis haftası ziyaretleri

Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin ile Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Erhan Soylu ve Bekirpaşa Karakol Amiri Yunus Taşoğlu’na ziyarette bulundu.
Atakent Cihan Hastanesi’nden polis haftası ziyaretleri mask

Polis Haftası olması sebebiyle gerçekleştirilen ziyarette Atakent Cihan Hastanesi’nin yeni yapılanma süreci hakkında bilgi veren Genel Müdür Latif Sezgin Kaliteli sağlık hizmeti sunumu konusunda dikkatli olduklarını, hastaların konforu ve memnuniyetini odağa alarak hizmet standartlarını belirlediklerini belirtti.

Atakent Cihan Hastanesi’nin bulunduğu bölgede sağlık ihtiyacı potansiyelinin önemli bir bölümünü karşıladığına değinen İzmit İlçe Emniyet Müdürü Erhan Soylu, Atakent Sağlık Grubu’nun Yalova ve Bursa’da faaliyet gösteren hastane ve tıp merkezlerinin ardından Kocaeli’de Cihan Hastanesi’ni gruba dahil ederek sürdürdüğü büyüme sürecini takdir ettiğini ifade etti.  Hastanede gerçekleştirilen yeni düzenlemelerin gözle görülür katkılar sağladığını belirten Bekirpaşa Karakol Amiri Yunus Taşoğlu ise hastane yöneticileri ve çalışanlarını tebrik etti.

Yaşanacak tüm sağlık sorunlarında polis teşkilatının yanında olduklarını ifade eden Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin ve Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm, misafirperverlikleri için Soylu ve Taşoğlu’na teşekkür etti.

09 Nis 2022 - 12:55 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.477.714 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Atakent Cihan Hastanesi’nden polis haftası ziyaretleri mask
Atakent Cihan Hastanesi’nden polis haftası ziyaretleri
Başkan Büyükakın Polis Haftasını Kutladı mask
Başkan Büyükakın Polis Haftasını Kutladı
Darıca'da 3 katlı bina icradan satılık mask
Darıca'da 3 katlı bina icradan satılık
Kandıra'da 1139 m² tarla mahkemeden satılık mask
Kandıra'da 1139 m² tarla mahkemeden satılık
KO-MEK Hurması 100 aileye misafir olacak mask
KO-MEK Hurması 100 aileye misafir olacak
Dilovası’nda tüm hanelere gıda desteği mask
Dilovası’nda tüm hanelere gıda desteği
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL