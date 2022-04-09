Kocaeli'de kaçak midye avcılarını, deniz polisi yakaladı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisleri, saat 02.00 sıralarında, Körfez ilçesi açıklarında kaçak midye avcılığı yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. İhbara edilen tekneye yanaşan ekipler, içindeki Ö.A., K.A. ve M.A.'yı yakaladı. Şüphelilerin kaçak avladığı midyeler, denize bırakıldı. Karaya çıkan ekipler, yaptıkları araştırmada Ö.A.'nın 'silahla tehdit' suçundan aranmasının olduğunu belirledi. Ö.A. gözaltına alınırken, diğer 2 şüpheli ise idari işlem yapılması için tutanak tutulup, serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.