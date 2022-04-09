“Büyükşehir, mahkeme kararına rağmen SPORİUM’u iade etmiyor”

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nin girişinde bulunan SPORİUM’un eski sahibi Bülent Karagöz, mahkeme kararına rağmen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Sporium’u kendisine iade etmemesi nedeniyle açıklamalarda bulundu. Karagöz, “Ticari işletmemiz 2005 ila 2016 yılları arasında Kocaeli’de hizmet etmiş ve ilimizin en önemli ticari markalarından biri olmuştur. 15 Temmuz 2016 tarihinde Devletimiz aleyhine gerçekleştirilen darbe teşebbüsü, Devlet kurumlarıyla birlikte Milletimiz tarafından önlenmiş ve savuşturulmuştur. Bu süreçte hakkımda da soruşturma yürütülmüş ve Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30 Mayıs 2019 tarihindeki kararı ile kesin olarak beraat ettim” dedi.

“SPORIUM’A İADESİNE KARAR VERİLDİ”

Devamında Karagöz, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, masumiyet karinesi ve cezaların şahsiliği ilkesi gibi hukukun evrensel ilkelerini hiçe sayarak ve OHAL döneminde çıkarılan KHK’ya dayanarak Şirketimiz ve Belediye arasındaki sözleşmeyi tek taraflı olarak 4 Ağustos 2016 tarih ve 125463-1 sayılı idari işlem ile iptal etmiş ve işletme hakkımızı bedelsiz olarak Kocaeli Defterdarlığı’na devretmiştir. Haklılığımıza olan inancımız ve hukuka olan güvenimiz ile birlikte sözleşmenin iptaline ilişkin işleme karşı Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nde açmış olduğumuz davada; 31 Mayıs 2021 tarihli karar sonucunda, sözleşmenin resen iptal edilmesine ilişkin işlemin sebep unsuru ortadan kalktığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin iptaline ve tesisin yönetimi ile birlikte işletme hakkının tekrar Sporium’a iadesine karar verilmiştir” dedi.

“2021’DE KİRA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİR”

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olup, Anayasanın 138/4 ve 2577 sayılı Kanun’un 28. Maddesi hükümleri uyarınca mahkeme kararlarının, yürütme tarafından 30 gün içerisinde gecikmeksizin uygulanması emredildiğini ifade eden Karagöz, “Kocaeli 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararların tebliğinden ancak 9 ay sonra, tesisin içinde kiracı olarak bulunan Kocaelispor Kulübü Derneği ile Kocaeli İl Defterdarlığı ve Kocaeli Milli Emlak Daire Başkanlığı arasında yapılan kira sözleşmesi 25 Kasım 2021 tarihinde feshedilmiş ve tesis 11 Şubat 2022 tarihinde yer teslim tutanağı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmiştir” şeklinde konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR SUÇ İŞLEMEKTEDİR”

“Yargı kararları gereği tesisin işletme hakkı hukuken şirketimize geçmiştir” diyen Karagöz, “Bu sebeple 6 yıllık mağduriyete son veren mahkeme kararları uyarınca, gerek Kocaeli Valiliği gerekse Büyükşehir Belediye Başkanlığı nezdinde görüşmeler yapılmıştır. Ancak, Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı dilekçelerimize cevap verilmediği gibi yargı kararlarının uygulanmayacağı da tarafımıza bildirilmiştir. Şirketimiz tarafından işletilmekte iken 6 yıl önce haksız ve hukuka aykırı olarak elimizden alınan SPORIUM’u, anayasal ve yasal emredici hükümlere ve mahkeme karalarına rağmen tarafımıza teslim etmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu uygulaması; hukuk güvenliğine, hukukun üstünlüğüne ve hukuk devletinin asgari gereklerine aykırı olduğu gibi, aynı zamanda cezai anlamda da yasalar gereği suç teşkil etmektedir” dedi.

“ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ”

Son olarak şirketin eski sahibi Karagöz, “Şirketimizin, adalete olan güven duygusunda hiçbir sarsılma yaşamadan yapılan haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı hukuki mücadeleye dün olduğu gibi bugünde devam edeceğini, çok kıymetli SPORİUM üyelerimiz ile aile ortamında tekrar bir araya gelebilmek için elinden gelen tüm çabayı göstereceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz” şeklinde açıklamalarda bulundu.