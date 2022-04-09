Veli-Der’den sağlık uyarısı

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Kocaeli Şube Başkan Vekili Beyhan Korkmaz, pandemi ve ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizin sonucu olarak çocukların ruh ve beden sağlıklarının bozulması konusunda velilere uyarılarda bulundu. Korkmaz yayınladığı mesajında şunlara değindi: “Öğrenci Veli Derneği olarak, çocuklarımızın sağlık durumları ile ilgili velilerimizi ve yetkilileri uyarmak isteriz. Yüksek enflasyon oranları, sağlıklı güvenilir gıdaya ulaşmadaki zorluklar, pandemi süreci ile derinleşen yoksulluğun, çocuklar üzerindeki etkisi, bizim araştırmalarımıza göre had safhaya ulaşmıştır.

BARINMA, GIDA, ULAŞIM PROBLEMLERİ

Veli-Der olarak yaptığımız anket çalışmalarında aileler çocuklarına en basit cilt ilaçları bile alamaz hale gelmiş ve özellikle üniversite okuyan çocukların barınma, gıda ve ulaşım ücretleri ile ilgili problemleri ortaya çıkmıştır. Aileler tek sosyal ortamlarının evlerinin olduğunu belirtmiş ve ruh sağlığı sorunu yaşadıklarını ilave etmişlerdir. Aile Hekimleri Dergisi’nde yayımlanan ve üç hekimin gerçekleştirdiği çalışmaya göre de her dört çocuktan birinin kilosu çok düşük kız çocuklarının yüzde 85'inin, erkek çocuklarının ise yüzde 68'inin kansızlıkla mücadele ettiği ortaya çıktı.

KANSIZLIK PROBLEMİ

Çocuklarda gözlenen bir diğer tehlike ise potansiyel kalp hastalığına yatkınlıkları. Avrupa'da bu oranın % 18 civarı olduğu belirtiliyor. Hekimler, çocuklarda kansızlık görülme sıklığını ilkokula gidenlerde yüzde 87, ortaokula gidenlerde yüzde 74,2, liseye gidenlerde ise yüzde 64,2 olarak saptadı. Buna göre, ülkede kız çocuklarının yüzde 85,2’si, oğlan çocuklarının ise yüzde 68,6’sı kansızlıkla mücadele etmekte ve bu sözleriyle kız çocuklarının ileri ki yıllarda doğurganlık ve Anne çocuk sağlığının etkileyebileceği belirtildi.

“TALEP ETTİĞİMİZ OKUL DESTEKLİ SAĞLIKLI BESLENME”

Hekimlerimizin önerisi bizim de daha önce defalarca talep ettiğimiz gibi okul destekli sağlıklı beslenmedir. Yapılan araştırmada; hekimlerin çalışmasında, çözüm önerileri ise şu şekilde: ‘Okul çağı periyodik sağlık taramaları sonuçları ,sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için, ulusal sağlık politikalarına yol gösterici olmalıdır. Çocuklarda saptanan hipertansiyon, anemi ve düşük kilo sıklığı, yetişkin hayatta devam edecek halk sağlığı sorunlarına işaret etmektedir. Okul ortamında ve okulda geçirilen süre içerisinde uygulanacak sağlıklı okul destekli beslenme, kas ve dolaşım sistemini güçlendirecek fiziksel aktivite içerikli ders programlarına ihtiyaç olduğunu göstermektedir’

“BESLENME BİR ÇOCUK HAKKIDIR”

Okullarda çocuklarımızın gıda ihtiyacının ve özellikle içme suyunun karşılanmasını, yoksul aile çocuklarına nakdi yardımların arttırılarak yapılmasını ve çocukların kas ve vücut gelişimlerini destekleyici derslerin müfredatlar eklenmesi ve uygulayıcı öğretmenlerin atanmasını talep ediyoruz. Öğrenci Veli Derneği olarak özellikle çocukların ruh sağlığı açısından PDR hizmetlerinden daha etkin faydalanması ve Ruh ve sinir hastalıklarına bütçe ayrılarak çocukların daha küçük yaşta takibe alınmasını özellikle önemsiyoruz. Gelecek nesillerin mutlu; kendine, ailesine ve topluma faydalı bireyler yetişmesi için son derece önemli olan çocuk ergen ve ruh sağlığı ile ilgili çalışmalara hızla başlanmalı.

“TEHLİKENİN BOYUTLARI GÖZLER ÖNÜNDE”

Sağlık Bakanlığı ilgili bölümlere bütçe ayırmalıdır. Çocuklara sene de 2 kez yaz ve kış tam kan tahlilleri yapılarak aileler bilgilendirilmeli ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesi devlet politikası haline gelmelidir. Eğitimde gıdasızlık yoksulluk yüzünden okul terkleri, okuduğunu anlayamayan, gelişim geriliği olan çocuklar artmış ve son dönemlerde çocuk kalp krizlerinde ve intiharlarında artış tehlikenin boyutunu gözler önüne sermiştir”