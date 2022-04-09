Çamura saplanmış leyleği, Büyükşehir kurtardı

Havaların ısınması ile birlikte göçmen kuşlarda ülkemize gelmeye başladı. Göçmen kuşların uğrak merkezlerinden olan Kocaeli'de, Leylekler de konaklamak için bu yıl Kocaeli'yi tercih etti. Kocaeli Büyükşehir ekipleri, göçmen kuşların göç sırasında zarar görmemesi için seferber olmuş durumda. Gözlem noktalarında kuşları yakın takibe alan ekipler, adım adım gelişmeleri takip ediyor. İzmit Kilis Deresi'nde çamuru sıkışmış bir leylek ihbarı alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine hızlıca ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri leyleğe zarar vermeden kepçe yardımıyla çamurdan çıkardı. Daha sonra Leyleğin üzerindeki çamuru temizleyen itfaiye ekipleri tedavisi için doğal yaşam alanı Ormanya'ya götürdü.