Çamura saplanmış leyleği, Büyükşehir kurtardı

Havaların ısınması ile birlikte göçmen kuşlarda ülkemize gelmeye başladı. Göçmen kuşların uğrak merkezlerinden olan Kocaeli'de, Leylekler de konaklamak için bu yıl Kocaeli'yi tercih etti. Kocaeli Büyükşehir ekipleri, göçmen kuşların göç sırasında zarar görmemesi için seferber olmuş durumda. Gözlem noktalarında kuşları yakın takibe alan ekipler, adım adım gelişmeleri takip ediyor. İzmit Kilis Deresi'nde çamuru sıkışmış bir leylek ihbarı alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine hızlıca ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri leyleğe zarar vermeden kepçe yardımıyla çamurdan çıkardı. Daha sonra Leyleğin üzerindeki çamuru temizleyen itfaiye ekipleri tedavisi için doğal yaşam alanı Ormanya'ya götürdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.