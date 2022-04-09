Kamil Çöpür’ün “Bir Yürekte İki Sevda” isimli yeni kitabına yoğun ilgi!

Gazetemiz yazarlarından, eğitimci- yazar Kamil Çöpür, gerçek yaşamdan esinlenerek kaleme aldığı Lora Yayıncılık’tan çıkan “Bir Yürekte İki Sevda” isimli son romanı için bugün İzmit Soydan İş Merkezi’nde bulunan Kitap Keyfim’de okurlarıyla bir araya geldi. Daha önce “Esey ile Haydar Çavuş”, “Serpil”, “Suçum Kadın Olmak”, “Aydınlık Pınarı Köy Enstitüleri” isimli kitapları yazan ve okurları tarafından çok beğenilen kitapların ardından son olarak çıkardığı “Bir Yürekte İki Sevda” isimli kitap için Çöpür, okurlarıyla buluştu.

GENİŞ KATILIM

Düzenlenen imza gününe Çöpür ve kızı Eylem Çöpür’ün yanı sıra gazeteci-yazar, gazetemiz köşe yazarı Mustafa Küpçü, İzmit Belediye Meclisi ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin eski üyesi ve gazetemiz köşe yazarı Fikret Gökmen, İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Necat Çakır, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Yazarlar Vural Atılgan, Akın Ülkü Sevinç, Şair Erdem Arcan, Eğitim-İş Kocaeli Şubesi Kurucusu Necati Kur, Kitap Keyfim sahibi Şerafettin Ergül, eğitimciler, yazarlar, STK temsilcileri ve Çöpür’ün öğrencileri katılım gösterdi.

“HEPSİ İZMİT’TE GEÇEN GERÇEK OLAYLAR”

Çöpür yeni kitabı olan “Bir Yürekte İki Sevda” kitabı hakkında yaptığı açıklamada, “Bu kitabı 2 senede yazdım. Bu kitabımda eğitim sistemindeki çarpıklıklar, siyasi iktidarın topluma dayatmacı görüş ve karşılığı, Cumartesi Anneleri ve Gezi olayları gibi toplumsal muhalefetler derken yine Türkiye’de yıllardan beri süregelen bir mezhep kavgası var. Bir Alevi delikanlı ile Sunni kızın evlenmek istemeleri sonucu, aile meclisi aldığı karar sonucu oğlanın öldürülmesini anlatıyor. Oğlan ölüyor, kız felç kalıyor. Bu olayların hepsi İzmit’te geçen gerçek olaylar. Kitabın özü bu” dedi.

“BİZ YAZMAZSAK OLMAZ”

“Emekli öğretmen için zor bir şey ama biz yazmaksak olmaz” diyen Çöpür, “Beşinci kitabım. Şu anda Türkiye’de en zor şey gazeteci ve yazar olmak. Gazetecisiniz yazıyorsunuz, başınız belaya giriyor. Öbür taraftan kitap basıyorsunuz, para kazanamıyorsunuz. Cebinizden para gidiyor. Emekli öğretmen için zor bir şey ama biz yazmaksak olmaz. Hayat pahalılığının olduğu, insan haklarının ihlal edildiği, özgürlüğün kalmadığı bir toplumda yazmasak olmaz; mecburen yazmak istiyoruz. Zor oluyor ama yazacağız tabi ki” şeklinde konuştu.

KİTABIN ARKA KAPAĞI

Kâmil Çöpür, 1949 yılında Malatya’nın Akçadağ ilçesinin Büyük Çimiş Köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da, yükseköğrenimini Ankara’da yaptı. İzmit Ticaret Lisesinde meslek Dersleri öğretmeni olarak 25 yıl görev yapan yazarın, bu dönem içinde Ticaret Meslek Lise- leri için yazmış olduğu Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunca onaylanmış Mesleki Uygulama, Muhasebe Teknikleri, Şirketler Muhasebesi ve Beşeri Münasebetler adlı kitapları mevcuttur. Yazar Meslek Yüksek Okullarında, vakıflarda, dershanelerde kendi alanında dersler vermiştir. On yıl Kosgeb’in düzenlemiş olduğu Girişimcilik eğitimlerinde görev aldı.

Demokratik kitle örgütlerinde çeşitli alanlarda görev alan yazarın gazetelerde birçok makalesi yayınlanmıştır. Yazarın Esey ile Haydar Çavuş, Serpil, Suçum Kadın Olmak, Aydınlık Pınarı Köy Enstitüleri adlı romanları vardır. Üniversite tercihlerinde Devlet Konservatuarını tercih etmek isteyen bir öğrencinin ailesi tarafından sanatçı olmak isteme özgürlüğünün elinden alınmak istenmesine bu gencin direnişi, Siyasal iktidar tarafından yaşam tarzına müdahale edilen bir toplumun siyasal iktidara karşı direnişi, Muhafazakar bir ailede yetişen genç bir kızın okumasını iste- meyen ailesine karşı okumak için verdiği mücadele Mezhepsel çatışmanın körüklendiği bir toplumda muha- fazakar bir ailede yetişmiş sünni bir kızın üniversite hayatında tanıştığı alevi bir erkekle evlenmek için ailesine karşı verdiği büyük mücadele, Alevi bir erkekle evlendi diye ailenin töre gereği bu iki gencin öldürülmeleri için aldığı karar ve bu kararı evin en küçük oğullarının yerine getirmesi.

KİTABIN ÖNSÜZÜ

“İnsanların yaşam tarzlarına müdahalede edilmediği, dil, din, ırk ayrımı yapılmadığı, ötekileştirmediği, özgürce düşünmelerine, yazmalarına, çizmelerine karışılmadığı, mezhep kavgalarının son bulduğu bir toplum yaratma umuduyla… Romanımın basımında emeği geçen herkese teşekküre ederim”

KAMİL ÇÖPÜR KİMDİR?

1949 yılında Malatya’nın Akçadağ ilçesinin Büyük Çimiş köyünde doğan Kamil Çöpür, ilk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da, yüksek öğrenimini Ankara’da yaptı. İzmit Ticaret Lisesinde Meslek Dersi öğretmeni olarak 25 yıl görev yapın yazar, aynı zamanda Meslek Yüksek Okullarında, vakıflarda. Dershanelerde kendi alanında dersler vermiştir. Bu dönem içinde Ticaret Meslek Liseleri için yazmış olduğu Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunca onaylanmış Mesleki Uygulama, Muhasebe Teknikleri, Şirketler Muhasebesi ve Beşeri Münasebetler adlı ders kitapları mevcuttur. On yıl KOSGEB’in düzenlemiş olduğu Girişimcilik eğitimlerinde görev alan yazarın, gazetelerde birçok makalesi yayınlanmıştır.