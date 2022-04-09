Kadere bak: Düşme barajı 41

Başta Altınordu, Keçiörengücü ve Denizli, küme düşme barajını alt üst etti. Süper Lig’de İstanbul kulüpleri dışında şampiyon olan 6.takım olma unvanını kazanan Bursaspor, pazar günü Kocaelispor’a evinde yenilir, hatta berabere bile kalırsa, 1.Lig’de kalma şansı çok azalacak. 36 olan düşme barajı bu yıl 41’e dayandı

4 TAKIM DÜŞECEK… BALIKESİR DÜŞTÜ… BURSA HAVLU ATMAK ÜZERE…

Ligde 11 puanlı son sıradaki Balıkesir, küme düşmesi kesinleşen ilk takım olurken, hemen üzerinde yer alan Bursaspor’un 28 puanı bulunuyor. Tarihinde ilk kez 2.Lig’e (Eski 3.Lig) düşmenin eşiğinde olan Bursa, Kocaelispor maçına ‘Tarihi maç” olarak bakıyor. Pazar günü ezeli rakibini ağırlayacak Timsahlar, Timsah Arena’da on binlerce taraftarını ağırlamaya hazırlanıyor. Kocaelispor ise 33 puanda ve bir maçı eksik durumda bulunuyor. Son haftalarda önüne geleni yenen Altınordu ise ‘düştü’ denirken 34 puana ulaştı, tırmanışını sürdürüyor. Altınordu da bir maç fazlasıyla 33 puanda bulunuyor. Kocaelispor’u deplasmanda 5-1 yenerek şoke eden Denizli de 33 puanda.

35’LİKLER ENDİŞE YAŞIYOR…

Düşme hattının en üstündeki Denizli’den sadece 1 puan üstte bulunan 35’er puanlı Boluspor, Tuzlaspor, Menemenspor ve Gençlerbirliği, her an düşme hattına inebilmenin korkusunu yaşıyor. 19 takımlı ligde düşme barajı 41 olarak tahmin edilirken, rakamın yükselmesindeki en önemli faktör ise Ege takımları Altınordu ve Denizlispor oldu. 56-1’lik Kocaelispor-Denizli maçı, bir anda ligin kaderini değiştirecek boyuta ulaştı. Kocaelispor Bursa deplasmanına çıkarken, Altınordu 4.sıradaki Eyüpspor’a konuk olacak. Denizli Tuzla’yı ağırlayacak, Gençlerbirliği Keçiören ile karşılaşırken, Menemen 5.sıradaki İstanbulspor’la evinde oynayacak. Bakalım neler olacak ?..

KOCAELİSPOR 2-BURSASPOR:1

TARİH: 7 ARALIK 2021

STAT: KOCAELİ STADYUMU

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç , Sezgin Çınar , Murt Temel

KOCAELİSPOR: Korcan Çelikay , Diogo Aleksis Özçakmak , Musa Nizam , Yılmaz Özeren (Mehmet Taş dk. 73 ), Dino Ndlovu , Abdoulaye Cisse , Georges Constant Mandjeck , Semih Karadeniz , Mouhamed Diop (İlyas Kubilay Yavuz dk. 46 ) (Bahattin Köse dk. 89 ?), Terrence Leonard Tisdell (Dilaver Güçlü dk. 73 ), Benhur Keser (İsa Nalbant dk. 90 ?)

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

BURSASPOR: Erhan Erentürk , Onur Atasayar (Hasan Ayaroğlu dk. 85 ?), Namık Alaskarov (Reagy Baah Ofosu dk. 85 ?), Tim Matavz (Batuhan Kör dk. 46 ), Kerem Şen (Emirhan Aydoğan dk. 60 ), Kubilay Sönmez , Mert Yılmaz , Luka Capan , Nicolas Mauricio Zalazar , Burak Altıparmak , Massimo Bruno (Elton-Ofoi Acolatse dk. 60 )

TEKNİK DİREKTÖR: Özcan Bizati

GOLLER: Dino Ndlovu (dk. 8), Benhur Keser (dk. 50) (Kocaelispor), Namık Alaskarov (dk. 61 pen.) (Bursaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Nicolas Mauricio Zalazar (dk. 32), Tim Matavz (Yedek Kulübesi) (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Diogo Aleksis, Mandjeck, Dino Ndlovu, Abdoulaye Cisse, Mehmet Taş (Kocaelispor), Batuhan Kör (Bursaspor)