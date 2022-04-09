Düşük ve orta gelirli vatandaşlar için tatil yok

Kış aylarının geride kalması ile havalar iyice ısınmaya başladı. Ramazan ayı sonrası iyice ısınacak havalar sonrası gözler şimdiden tatil rotalarına çevrildi. Yılın stresini üzerinden atmak isteyen vatandaşlar tatil sezonunu dört gözle bekliyor. Ancak ekonomik sıkıntılar yeni bir strese yol açacak gibi. Geçtiğimiz sezondan bu yana yaşanan olumsuzluklar ve zam furyaları nedeni ile düşük ve orta gelirli vatandaş için tatil şimdilik çölde kayak yapmak gibi duruyor.

ORTA DİREĞE TATİL İMKANSIZ

Turizm acenteleri döviz kuruna bağlı olarak maliyetlerin artmasıyla başta İngiltere ve Rusya olmak üzere yabancı turistlerin sayısında geçen yıla göre yüzde 50-60 arasında bir artış olabileceğini öngörüyor. Öte yandan maliyete bağlı olarak yüzde 50-60 oranında zam gelmesi bekleniyor. Kasım ayında yapılan erken tatil rezervasyonlarının ise geçen yıla oranla yüzde 25-30 arası arttığı gözlemlendi. Belirlenen bu ücretlerle birlikte yurttaşlar için geçinmek zorlaşırken, tatil yapmak artık neredeyse imkansız hale geldi.

OLASI TATİL SENARYOSU

Akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlar, yüksek enflasyon ve pandemi nedeni ile 4 kişilik bir ailenin tatil yapması neredeyse imkansız. Gazetemiz 4 kişilik bir ailenin bu yıl içerisinde yapmayı planladığı bir tatilin maliyetini sizler için hesapladı. İzmit Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden yola çıkıp ülkemizin gözde tatil merkezlerinden olan Antalya’ya gittiğini varsaydığımız bir ailenin, olası giderleri şu şekilde;

Otobüs bileti: İzmit Otogarından yola çıkan bir 4 kişilik bir ailenin otobüs bileti gideri gidiş dönüş ortalama 2 bin 300 TL.

Uçak bileti: Anadolu Yakası'nda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na gidiş-dönüş ortalama bir uçak biletinin fiyatı 3 bin 900 TL civarında. İzmit’ten Sabiha Gökçen Havalimanı’na gidiş dahil değildir.

Arabayla ulaşım: İzmit’ten Antalya'ya arabayla ulaşmak isteyen bir kişi yaklaşık olarak 610 kilometre yol kat etmek zorunda. Benzinli bir aracın, ortalama yüz kilometrede 7 litre tükettiği varsayıldığında, toplam yakıt gideri 980TL'nin üzerinde çıkacak. Ancak bu fiyatlara, köprü ve otoban ücretleri dahil değildir.

Konaklama: Antalya'da her bütçeye göre çeşitli konaklama seçenekleri bulunuyor. 4 kişilik bir aile, "her şey dahil" sistemde 5 gece 6 gün tatil yapmak isterse ortalama olarak 16 bin ile 23 Bin TL bandında bir ödeme yapması gerekiyor. (Bu tutar ortalama olarak hesaplanmıştır.)

Antalya'da Haziran ayında tatil yapmak isteyen 4 kişilik bir aile için fiyatlar ortalama olarak şöyle;

Araç + Konaklama: 16 bin 280 TL

Otobüs + Konaklama: 18 bin 300 TL

Uçak + Konaklama: 19 bin 900 TL

Acente ile anlaştığınız durumda minimum 20 bin TL