İl Emniyet Müdürlüğü Polis Haftası ve Polis Gününü bir dizi etkinliklerle kutladı

BÜGüN YAPILACAK TÖRENLER

Saat 10.00 Çelenk Sunma Töreni (Kültür Tepesi Tören Alanı)

Saat 13.00 Teşkilatımızı Tanıtıcı Stant Açılması

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Vali Yavuz: Türk polisi kutsi bir görev üstlenmiştir

Vali Seddar Yavuz, Türk Emniyet Teşkilatını'nın kuruluşunun 177'nci yıldönümünü ve 10 Nisan Polis Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Yavuz, " Devletimizin şefkat, merhamet ve yardım elinin vatandaşlarımıza uzatılmasında her zaman önemli bir rol üstlenmiştir" dedi

Vali Yavuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.” dediği gibi köklü bir geçmişe, tecrübe ve birikime sahip olan Türk Polis Teşkilatı’nın, kanunların uygulanmasını gözetmek, kamu düzeni ile vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla kutsi bir görev üstlendiğini aktardı.

"DEVLETİN ŞEFKAT, MERHAMET VE YARDIM ELİ"

Şehit olan polislere rahmet okuyan Vali Seddar Yavuz, "Polis teşkilatımız, yasalarla kendisine verilen görevleri başarı ile yerine getirmenin yanında, Devletimizin şefkat, merhamet ve yardım elinin vatandaşlarımıza uzatılmasında her zaman önemli bir rol üstlenmiştir" ifadelerini kullandı.