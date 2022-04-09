Ardahanlılar’ın yeni yönetimi  iftarda yeni dönemi planladı

Kocaeli Ardahanlılar Derneği olağan genel kurulunda Seyfidar Çoban yeniden aday olmazken dernek başkanlığına Alpay Aydemir seçildi. Aydemir, yönetim ve denetim kurulları ile birlikte yaptıkları iftarda yeni dönem faaliyetlerini planlandı. İhtiyaç sahiplerine Ramazan kumanyası, öğrencilere burs, ihtiyaç sahiplerine maddi destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Aydemir, “Eski başkanımızın tecrübe ve deneyimleri ile birlikte genç bir kadroyla hem Kocaeli'deki Ardahanlılara hem de bütün Kocaelili hemşerilerimize yönelik sosyal ekonomik ve kültürel faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.

NEJLA’NIN MUTFAĞI’NDA BULUŞTULAR

Yeni başkan Alpay Aydemir ve eşi Belma Aydemir'in ev sahipliğinde, Körfez Esentepe Mahallesi Esentepe Caddesi’nde Ardahan yöresine ait yemeklerin yapıldığı ve Necla Çiftçi’ye ait olan Nejla'nın Mutfağı adlı restoranda iftar düzenlendi. İftara Türkiye Değişim Partisi İzmit İlçe Başkanı Haşmet Uçar, Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, Kocaeli Ardahanlılar Derneği eski Başkanı Seyfidar Çoban, Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkan Adayı Tülin Güngör Keçeci, Türk Büro-Sen Kocaeli Şube Başkanı Cihat Çoban, dernek yöneticileri ve aileleri katıldı. Büşra