09 Nis 2022 - 16:38- Gündem G: 09 Nis 2022 - 16:39

Nuh Çimento MTAL, özel çocuklar ile “Masallar Diyarında Buluşuyor”

21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü ve 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Nuh Çimento MTAL, özel çocuklar için “Masallar Diyarında Buluşalım” projesi başlattı
Nuh Çimento MTAL, özel çocuklar ile “Masallar Diyarında Buluşuyor” mask
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21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü ve 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Nuh Çimento MTAL Moda Tasarım Teknolojileri Alan Öğretmeni Ayla Uygun’un başlattığı “Masallar Diyarında Buluşalım” projesi; özel gereksinimli olan öğrenciler için tasarlandı. “Masallar Oynayalım, Kalplere Dokunalım” sloganı ile yola çıkan proje ile öğrenciler eğitim gördükleri sınıflarda masalları canlandırıp, masal kahramanlarına dokunma fırsatını yakalayarak oyunlar oynuyor. Böylece sadece etkili ve kalıcı öğrenme değil, aynı zamanda onların eğlenceli zaman geçirmeleri de amaçlanıyor.

SESLERİNİ DUYURMAK İSTİYORLAR

İlk etkinlikleri olan ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ adlı masal oyunlarını 5 Nisan günü Atatürk Ortaokulu Özel Alt Eğitim Sınıfı’nda, ikinci etkinliklerini de 6 Nisan günü Şehit Selçuk Gökdağ İlk ve Ortaokulu’nda gerçekleştirdiler. Nuh Çimento MTAL Moda Tasarım Teknolojileri Alan Öğretmeni Ayla Uygun liderliğinde; gönüllü öğrenciler Ilgın Köse, Beren Nur Şimşir, Habibe Sönmez, Dilara Çelik, Ezgi Bila, Zeynep Özler, Zehra Uygun ve Yaren Cirit’ten oluşan ekip; toplum duyarlılığı adına tüm okullara örnek olmak için seslerini duyurmak istiyor.

09 Nis 2022 - 16:38 - Gündem

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