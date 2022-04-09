KOÜ’lü Öğrenci Yüksekdağ, farklı şehirlerden öğrencilerle 1290 dakika ders işledi

Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencisi İsmail Yüksekdağ, ‘Halkla İlişkiler Kampanyası’ dersi kapsamında yürütmüş olduğu projesi ile 5. sınıf öğrencilerine online olarak ‘Sosyal Bilgiler’ dersi verdi. "Bilinçli Nesil, Bilinçli Gelecek" sloganıyla başlattığı “Hayat Bilgide Saklı” kampanyası kapsamında Yüksekdağ, 11 hafta boyunca farklı şehirlerden katılım sağlayan miniklerle birlikte, 1290 dakika ders işledi. Yüksekdağ, “Hem keyifli hem de öğretici bu deneyim sürecinde bana destek veren kıymetli hocam Oğuz Yavuzyılmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.