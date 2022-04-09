09 Nis 2022 - 16:39- Eğitim G: 09 Nis 2022 - 16:40

KOÜ’lü Çiftçi’den “Lisanımızla Sınava Adım Adım” projesi
KOÜ’lü Çiftçi’den “Lisanımızla Sınava Adım Adım” projesi mask

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge MYO Öğrencisi İlayda Çiftçi, “Halkla İlişkiler Kampanyası” adı altında "Türkçe Benim Her Şeyim, Ana Dilim, Kültürüm" sloganıyla yürüttüğü "Lisanımızla Sınava Adım Adım" kampanyası ile birçok 8. sınıf öğrencisine 14 hafta boyunca online ders desteğinde bulundu. Toplam 1477 dakikalık yayınlar gerçekleştiren Çiftçi, Pandemi döneminde dershaneye gidemeyen, ekstra ders alamayan, sadece okul derslerine katılan öğrencilere etüt şeklinde ders ve sınav tekrarları yaptı. Üniversite Öğrencisi Çiftçi, “Hem birbirimizi tanıyarak hem de eksiklerimizi tamamlayarak güzel bir dönem geçirmeyi başardık. Belki gerçek bir öğretmen olmayabilirim ama onların bana verdiği duyguyla ve bu kampanya ile birlikte öğretmenlik duygusunu en güzel şekilde hissettim” dedi.

09 Nis 2022 - 16:39 - Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.477.714 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KOÜ’lü Çiftçi’den “Lisanımızla Sınava Adım Adım” projesi mask
KOÜ’lü Çiftçi’den “Lisanımızla Sınava Adım Adım” projesi
KOÜ’lü Öğrenci Yüksekdağ, farklı şehirlerden öğrencilerle 1290 dakika ders işledi mask
KOÜ’lü Öğrenci Yüksekdağ, farklı şehirlerden öğrencilerle 1290 dakika ders işledi
Son ders zili bugün mask
Son ders zili bugün
Körfezim’de Kocaeli ‘nin şampiyonları yetişiyor mask
Körfezim’de Kocaeli ‘nin şampiyonları yetişiyor
Körfezim’de Kocaeli'nin şampiyonları yetişiyor mask
Körfezim’de Kocaeli'nin şampiyonları yetişiyor
Minik öğrencilere itfaiyecilik anlatıldı mask
Minik öğrencilere itfaiyecilik anlatıldı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL