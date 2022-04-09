Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge MYO Öğrencisi İlayda Çiftçi, “Halkla İlişkiler Kampanyası” adı altında "Türkçe Benim Her Şeyim, Ana Dilim, Kültürüm" sloganıyla yürüttüğü "Lisanımızla Sınava Adım Adım" kampanyası ile birçok 8. sınıf öğrencisine 14 hafta boyunca online ders desteğinde bulundu. Toplam 1477 dakikalık yayınlar gerçekleştiren Çiftçi, Pandemi döneminde dershaneye gidemeyen, ekstra ders alamayan, sadece okul derslerine katılan öğrencilere etüt şeklinde ders ve sınav tekrarları yaptı. Üniversite Öğrencisi Çiftçi, “Hem birbirimizi tanıyarak hem de eksiklerimizi tamamlayarak güzel bir dönem geçirmeyi başardık. Belki gerçek bir öğretmen olmayabilirim ama onların bana verdiği duyguyla ve bu kampanya ile birlikte öğretmenlik duygusunu en güzel şekilde hissettim” dedi.
09 Nis 2022 - 16:39- Eğitim Güncelleme: 09 Nis 2022 - 16:40
KOÜ’lü Çiftçi’den “Lisanımızla Sınava Adım Adım” projesi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.