KİHMED, "Önce Merhamet" yarışması düzenliyor

İnsana merhamet, hayvana merhamet ve doğaya merhamet konusuyla işlenecek yarışma 1 Nisan’da başladı. Katılımcıların eserlerini 15 Mayıs tarihine kadar belirtilen adreslere elden, e-posta ya da WhatsApp yolu ile teslim etmeleri gerekiyor. Yarışma komisyonu tarafından 22 Mayıs tarihinde yapılacak son değerlendirmeler sonucunda kazananlar ile ödül programının tarihi ve içeriği duyurulacak. Tüm katılımcılar her kategoride en fazla bir eser ile yarışmaya katılabilecek. Katılımcılar tek kişi olarak katılabileceği gibi üç kişiden fazla olmayacak şekilde grup oluşturarak da katılım sağlayabilecek. Düzenlenecek yarışmada her konuda (insan merhamet, hayvana merhamet, doğaya merhamet) 2 kategoride de Fotoğraf, Proje/Fikir ilk 3'e giren eserlerin sahibi olan katılımcılar teknoloji/elektronik mağaza çeki ile ödüllendirilecek. Birol ARATEMUR

FOTOĞRAF KATEGORİSİNDE

· Birinciye 1.500 TL

· İkinciye 1.000 TL

· Üçüncüye ise 750 TL ödül verilecek.

PROJE/FİKİR KATEGORİSİNDE

· Birinciye 3.000 TL

· İkinciye 2.000 TL

· Üçüncüye ise 1.500 TL ödül verilecek.

ESERLERİNİ ULAŞTIRABİLECEKLERİ ADRESLER

Katılımcılar tarafından hazırlanmış olan eserler KİHMED Kozluk Mah. Mehmet Ali Kağıtçı Cad. No:49 Önder Gençlik ve Eğitim Merkezi İzmit ya da Cedid Mah. Turan Güneş Cad. No:1 (Mesut Barış Konağı) İzmit adreslerine CD, usb bellek vb. ile elden ya da [email protected] e-posta adresine e-mail yoluyla gönderilebilir. Ayrıca 05335267630 nolu telefona WhatsApp üzerinden fotoğraflar Zip formatında, projeler ise Pdf formatında gönderilebilir. Katılımcılar yarışmanın katılım şartnamesine https://yarisma.kihmed.org/ adresinden ulaşabilirler.