09 Nis 2022 - 16:40- Ekonomi G: 09 Nis 2022 - 16:41

TÜDKİYEB: Küçükbaş hayvancılıkta kredi üst limiti 25 milyona çıkarıldı

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, “Küçükbaş hayvancılıkta kredi üst limiti 15 milyon liradan 25 milyon liraya çıkarıldı” dedi
TÜDKİYEB: Küçükbaş hayvancılıkta kredi üst limiti 25 milyona çıkarıldı mask
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince çiftçilere kullandırılan hazine destekli, düşük faizli tarım kredilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Nihat Çelik, “31 Aralık 2022'de sona erecek olan tarımsal üretime sağlanan düşük faizli kredi uygulamasının süresinin alınan kararla 31 Aralık 2023'e kadar uzatılması tarım sektörüne kredi desteğinin devamı açısından son derece olumlu olmuştur. Ayrıca kredi üst limitlerinin de büyük oranda artırılmış olmasını sektörümüz adına memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

“BAZI KRİTERLERE GÖRE YÜZDE 100’Ü BULABİLECEK”

Genel Başkan Çelik, “Yeni kararla birlikte küçükbaş hayvancılıkta yatırım ve işletme kredilerindeki üst limit 15 milyon liradan 25 milyon liraya çıkarıldı. Bu yüzde 70 civarındaki bir artış demektir. Ayrıca indirimli faiz oranları yüzde 75 olmakla birlikte bazı kriterlere göre bu oran yüzde 100’ü bulabilecektir. Bakanlığımız tarafından belirlenecek öncelikli bölgede yatırım, atıl işletme satın alma, yurt içinde doğan hayvan alımı ve kullanımı, kendi yemini üretme ve mera kullanımı, genç çiftçi ile kadın çiftçi kriterleri göz önüne alınarak her bir kriter için belirlenen yüzde 10’luk indirimli faiz oranlarıyla kullanılacak düşük faizli krediler yüzde 100’ü yani sıfır faizden kredi kullanımını sağlayacaktır” dedi.

“KADIN VE GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK”

Kriterler içerisinde genç çiftçiler ve kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık tanınmasını da memnuniyetle karşıladıklarını belirten Çelik, “Bu pozitif ayrımcılığın, hem sektörümüzün gelişimi hem de gençlerimizin köyüne dönüşünde etkili olacağını bekliyoruz. Sektörümüzün genç çiftçi veya girişimcilere ihtiyacı olduğu açık bir şekilde ortadayken köylerdeki genç nüfusun artırılarak üretime yönlendirilmesi açısından hazine destekli düşük faizli kredilerden mutlaka yararlanmaları sektörümüze büyük güç katacaktır. Bu kararın mutlaka sektörümüze olumlu yansımasıyla birlikte bir hareketlilik getireceğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

09 Nis 2022 - 16:40 - Ekonomi

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