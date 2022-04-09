09 Nis 2022 - 16:40- Ekonomi G: 09 Nis 2022 - 16:42

Turkcell’den yerli yazılım işbirliğiyle 5G teknolojisinde yeni bir adım

Turkcell, geliştirdiği yapay zeka uygulaması ve 5G teknolojisini kullanarak uzaktan sürüş desteği alanında Türkiye’de bir ilklerden birini başardı. Operatörün Yapay Zeka Laboratuvarı’ndaki mühendisler, Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde bulunan bir akıllı otonom sürüş aracını 5G deneme şebekesi üzerinden başarıyla kullandı
Turkcell’den yerli yazılım işbirliğiyle 5G teknolojisinde yeni bir adım mask

Türkiye’de dijitalleşmeye öncülük eden Turkcell, geleceğe yönelik yenilikçi teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yerli ve milli yapay zeka uygulamalarını da geliştirip destekleyen operatör, bağlantılı ve otonom araçlar için çok önemli olan uzaktan sürüş desteği alanında 5G altyapısı kullanarak Türkiye’de ilklerden birini gerçekleştirdi. Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde kurulan 5G deneme sahası parkurunda bulunan akıllı otonom sürüş aracının uzaktan kontrolü, operatörün İstanbul’da bulunan Yapay Zeka Laboratuvarı’ndan başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bilişim Vadisi’ndeki araçla gerçekleştirilen uzaktan sürüş deneyimi için Turkcell 5G altyapısıyla birlikte araçta Eatron firmasının çözüm ortaklığında geliştirilen yerli yazılımlar kullanıldı.

“50’YE YAKIN UZMAN MÜHENDİSİMİZ İLE”

Turkcell Yapay Zeka ekibinin 2018 yılından bu yana aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, “Turkcell Yapay Zeka ekibimizde yer alan 50’ye yakın uzman mühendisimizle özellikle ‘görüntü işleme ve bilgisayarla görü’, ‘doğal dil işleme ve ses analitiği’ ile ‘veri analitiği ve kıymetlendirme’ alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. Şirketimizin kendi kaynaklarıyla ve yetkinlikleriyle hızla yol alan bu ekibimiz, geleceğin en önemli teknolojilerinden biri olarak görülen yapay zeka alanında görüntü-video işleme, chatbotlar, sesli asistanlar, kişiye özel öneri sistemleri ve IoT veri analizi gibi yeteneklerle geliştirmeler yapıp yeni ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor” dedi.

“CAN GÜVENLİĞİ SAĞLAYAN YERLİ TEKNOLOJİLER”

Operatörün başarıyla tamamladığı yeni proje hakkında bilgiler veren Öztürk, “2020 yılında başlattığımız Uzaktan Sürüş Desteği Ar-Ge Projesi kapsamında, Turkcell yapay zeka uygulamaları tarafından tespit edilen acil durumda araç ile yönetim merkezi arasında 5G altyapısı üzerinden iletişim kurularak, aracın uzaktan yönetilmesi sağlanıyor. Acil Durum Tespit sisteminin farklı alanlarda kullanımına yönelik projelerini sürdüren şirketimiz, bu kapsamda yerli yazılım ve ürünler geliştiren firmalarla yaptığı iş birliği sayesinde Türkiye’deki teknoloji ekosisteminin gelişmesine de büyük katkılar sağlıyor” ifadelerini kullandı.

09 Nis 2022 - 16:40 - Ekonomi

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