09 Nis 2022 - 16:41- Ekonomi G: 09 Nis 2022 - 16:43

Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişinde büyük ikramiye 4 milyon TL!

Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişinde bir kişi 4 milyon TL kazanacak. Büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacak
Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişinde büyük ikramiye 4 milyon TL! mask

Milli Piyango 23 Nisan biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları tam 30 TL, yarım 15 TL ve çeyrek bilet 7,5 TL olarak belirlendi. Birinci kategoride büyük ikramiye 4 milyon TL iken, İkinci kategori çekilişinde ise 10 kişiye 1 milyon TL verilecek. Oyunseverler, 23 Nisan biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabilecek. Sisal Şans tarafından 23 Nisan Cumartesi, saat 17.30’da gerçekleştirilecek çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Her çekilişte olduğu gibi sonuçlara https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabilecek. 

Milli Piyango çekiliş kuralları neler?

·         Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet.

·         Alınan ve ikramiye kazanan bilet tam bilet ise ikramiyenin tümü, yarım bilet ise ikramiyenin yarısı, çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır. 

·         Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösterir ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunur: Amorti, son kazanan kategoridir.

·         Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki numara çekilir. Son basamağı bu iki numaradan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanır.

·         Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre farklılık gösteren ikramiyedir. 

·         Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye  https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/milli-piyango-oyun-kurallari adresinden ulaşılabilir.

Tüm çekilişler canlı yayınlanır

Tüm çekilişler, Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve canlı olarak yayınlanmaktadır. 

09 Nis 2022 - 16:41 - Ekonomi

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