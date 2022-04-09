İş sağlığı ve güvenliği yapay zeka yazılımlarıyla sağlanacak

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) üyesi iş yerlerinde yapay zeka ile iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik protokol, Dilovası'nda bulunan Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (GEBKİM OSB) konferans salonunda düzenlenen imza töreni ile yapıldı. Törene TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, TİSK İcra Kurulu Üyesi Levent Kocagül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Muhittin Bilge, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve çok sayıda davetli katıldı. İmzalanan protokol ile iş yerlerinde kurulacak yapay zeka yazılımları, mevcut güvenlik kameralarını anlık olarak takip ederek çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği açısından uyarılarda bulunacak.

"ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ ÇÖZÜMLER ÜRETTİK"

Törende konuşan TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, "TİSK Mikrocerrahi Vakfı olarak, iş kazalarının önlenmesi, gerçekleşen kazalara etkin müdahale sağlanması ve kaza sonrası rehabilitasyona kadar tüm süreci ele alan çalışmalar yapmaktayız. Vakfımız, az önce bahsettiğim ana amacı doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliğini tesis edecek her türlü önlem, eğitim, tedavi, tıbbi tesis ve ekipman destekleri ile icraatlarını sürdürmektedir. Ayrıca toplum sağlığı hizmetlerinin artırılması için çeşitli destekler sunuyoruz. Ne mutlu ki yola çıktığımız günden itibaren, İSG alanında meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak ve yeni adımlar atmak için TİSK ile birlikte önemli projeleri hayata geçirdik. Özellikle pandemi sebebiyle İSG’nin daha da önem kazandığı bir dönemde üzerimize düşen görevi yapmak için var gücümüzle çalıştık. Her süreçte hızlı aksiyonlar alarak başta ekosistemimiz olmak üzere, ülkemiz için önemli çözümler ürettik" dedi.

"ÇOK FAZLA İNSAN İŞ GÖREMEZ HALE GELMEKTEDİR"

Türkiye'deki iş gücünün giderek artığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Muhittin Bilge, "Bugün dünyada 3 milyar, ülkemizde ise yaklaşık 29 milyon iş gücü bulunmaktadır. Bununla birlikte, her gün yaklaşık 1 milyon iş kazası yaşanmakta, iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu her yıl 2 milyon 3 yüz bin insan, maalesef hayatını kaybetmekte. Çok daha fazla insan ise iş göremez hale gelmektedir. Bakanlığımız, istihdamdan çalışma şartlarına, sosyal güvenlikten mesleki eğitime, iş sağlığı ve güvenliğinden yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın haklarının korunmasına kadar çok geniş bir alanı ve toplumun büyük bir kesimini kapsayan çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının istenen seviyeye gelmesi amacıyla müstakil bir iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı niteliği taşıyan 6331 sayılı Kanun 2012 yılında yayımlandı. Bu düzenleme ile birlikte özel, kamu ayrımı gözetmeksizin çalışanların görüşlerinin alındığı ve eğitimin ön planda tutulduğu, acil durum ve risk değerlendirmesi gibi önleyici bir yaklaşımı benimseyen düzenlemeye gidildi” ifadelerini kullandı.