09 Nis 2022 - 16:44- Siyaset G: 09 Nis 2022 - 16:46

Aras: Menemen yapabiliyor musunuz?

Körfez'de vatandaşlarla konuşan YRP İl Başkanı Mehmet Aras, "Define arar gibi toz şeker arıyoruz. Menemen yapabiliyor musunuz?" dedi
Aras: Menemen yapabiliyor musunuz? mask

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Mehmet Aras her akşam iftardan sonra bir ilçede yardımcıları ve ilçe yönetimleri ile vatandaşlarla buluşuyor. Partinin önceki gün çalışmaları Körfez'de yapıldı. Aras ve YRP Körfez İlçe Başkanı Hacı Arif Aydoğmuş,  Fatih Mahallesi ve Güney Mahallesi'nde neredeyse sahura kadar çalınmadık kapı bırakmadı. Ziyaretler kapsamında kıraathaneler tek tek dolaşıldı. Tütünçiftlik sahiline kurulan üye standında vatandaşların partiye üye kaydı yapıldı.

"DEVLET ÜRETİMDEN ÇEKİLDİ"

Programdan konuşan Aras, “İki göz evde oturuyorum, 660 lira doğalgaz geldi. Evinizi ısıtabiliyorsanız, elektrik faturanızı ödeyebiliyorsanız, arabanızın kırmızı ışığı yanmıyorsa beni dinlemeseniz de olur. Mercimek Kanada’ dan, pirinç Çin’ den geliyor. Devlet üretimden çekildi. Ülkede üretim yok. Define arar gibi toz şeker arıyoruz. Menemen yapabiliyor musunuz? Parti olarak tüm dertlerinize deva olacak projelerimiz hazır. Kaynak paketlerimiz ve bu kaynaklar ile yapılacak yatırımların projeleri hazır" dedi.

09 Nis 2022 - 16:44 - Siyaset

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