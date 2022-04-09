Aras: Menemen yapabiliyor musunuz?

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Mehmet Aras her akşam iftardan sonra bir ilçede yardımcıları ve ilçe yönetimleri ile vatandaşlarla buluşuyor. Partinin önceki gün çalışmaları Körfez'de yapıldı. Aras ve YRP Körfez İlçe Başkanı Hacı Arif Aydoğmuş, Fatih Mahallesi ve Güney Mahallesi'nde neredeyse sahura kadar çalınmadık kapı bırakmadı. Ziyaretler kapsamında kıraathaneler tek tek dolaşıldı. Tütünçiftlik sahiline kurulan üye standında vatandaşların partiye üye kaydı yapıldı.
"DEVLET ÜRETİMDEN ÇEKİLDİ"
Programdan konuşan Aras, “İki göz evde oturuyorum, 660 lira doğalgaz geldi. Evinizi ısıtabiliyorsanız, elektrik faturanızı ödeyebiliyorsanız, arabanızın kırmızı ışığı yanmıyorsa beni dinlemeseniz de olur. Mercimek Kanada’ dan, pirinç Çin’ den geliyor. Devlet üretimden çekildi. Ülkede üretim yok. Define arar gibi toz şeker arıyoruz. Menemen yapabiliyor musunuz? Parti olarak tüm dertlerinize deva olacak projelerimiz hazır. Kaynak paketlerimiz ve bu kaynaklar ile yapılacak yatırımların projeleri hazır" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.