Bakan Varank, projeleri için Başkan Özlü'yü tebrik etti

Türkiye'nin ve Ford'un Avrupa’daki ilk tam elektrikli ticari aracı E-Transit’in hattan iniş törenine katılmak için Kocaeli’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'yü ziyaret etti. Başkan Özlü, Başiskele’de yapılan eserler ve hizmetler hakkında Bakan Varank’a bilgiler verdi.
TEBRİK ETTİ
Varank, Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi başta olmak üzere, Genc-i Ala ve kadınlara yönelik hizmetleri kapsayan projeler dolayısıyla Özlü’yü tebrik etti. Başkan Özlü ise Bakan Mustafa Varank’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.