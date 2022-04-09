09 Nis 2022 - 16:45- Gündem G: 09 Nis 2022 - 16:47

Bakan Varank, projeleri için Başkan Özlü'yü tebrik etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'yü projeleri dolayısıyla tebrik etti
Bakan Varank, projeleri için Başkan Özlü'yü tebrik etti mask

Türkiye'nin ve Ford'un Avrupa’daki ilk tam elektrikli ticari aracı E-Transit’in hattan iniş törenine katılmak için Kocaeli’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'yü ziyaret etti. Başkan Özlü, Başiskele’de yapılan eserler ve hizmetler hakkında Bakan Varank’a bilgiler verdi.

TEBRİK ETTİ

 Varank, Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi başta olmak üzere, Genc-i Ala ve kadınlara yönelik hizmetleri kapsayan projeler dolayısıyla Özlü’yü tebrik etti. Başkan Özlü ise Bakan Mustafa Varank’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

09 Nis 2022 - 16:45 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.477.714 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bakan Varank, projeleri için Başkan Özlü'yü tebrik etti mask
Bakan Varank, projeleri için Başkan Özlü'yü tebrik etti
İş sağlığı ve güvenliği yapay zeka yazılımlarıyla sağlanacak mask
İş sağlığı ve güvenliği yapay zeka yazılımlarıyla sağlanacak
KİHMED, "Önce Merhamet" yarışması düzenliyor mask
KİHMED, "Önce Merhamet" yarışması düzenliyor
Nuh Çimento MTAL, özel çocuklar ile “Masallar Diyarında Buluşuyor” mask
Nuh Çimento MTAL, özel çocuklar ile “Masallar Diyarında Buluşuyor”
Ardahanlılar’ın yeni yönetimi  iftarda yeni dönemi planladı mask
Ardahanlılar’ın yeni yönetimi  iftarda yeni dönemi planladı
Çamura saplanmış leyleği, Büyükşehir kurtardı mask
Çamura saplanmış leyleği, Büyükşehir kurtardı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL