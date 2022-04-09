Bakan Varank, projeleri için Başkan Özlü'yü tebrik etti

Türkiye'nin ve Ford'un Avrupa’daki ilk tam elektrikli ticari aracı E-Transit’in hattan iniş törenine katılmak için Kocaeli’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'yü ziyaret etti. Başkan Özlü, Başiskele’de yapılan eserler ve hizmetler hakkında Bakan Varank’a bilgiler verdi.

TEBRİK ETTİ

Varank, Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi başta olmak üzere, Genc-i Ala ve kadınlara yönelik hizmetleri kapsayan projeler dolayısıyla Özlü’yü tebrik etti. Başkan Özlü ise Bakan Mustafa Varank’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.