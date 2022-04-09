Acurman: 2021’de belediye sınıf tekrarı yaptı

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Başiskele Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında gergin dakikalar yaşandı. Mecliste ilk olarak 2021 yılı Denetim Komisyonu raporunun özeti ve faaliyet raporu paylaşıldı. Denetim komisyonu raporunun görüşüldüğü nisan meclisinde başkan Yasin Özlü ile Saadet Partisi meclis üyesi Kadir Öztonga arasında gerginlik yaşandı. Meclis sonrası açıklama yapan CHP Başiskele ilçe başkanı Anıl Acurman sert ve kesin konuştu.

"RED OYUNA KARŞIN KABUL EDİLDİ"

Başiskele’nin sosyal belediyecilikten uzak olduğunu söyleyen Acurman şu ifadelere yer verdi; “Körfez ’de medeniyetin başlangıç noktası, bize göre “sevginin iskelesi” olan ilçemiz, Başiskele ne yazık ki hak ettiği sosyal belediyecilikten çok uzakta bırakılıyor. 5 Nisan günü icra edilen belediye meclis toplantımızda, mutad gündemin yanısıra denetim raporu ve faaliyet raporu görüşülmüş, faaliyet raporu biz muhalefet partileri meclis üyelerinin red oyuna karşın kabul edilmiştir.

"SÜREÇ OLDU BİTTİYE GETİRİLDİ"

Denetim komisyonunda muhalefetin sesi olarak bulunan Kadir Öztonga’nın aktardığı üzere birçok müdürlük teftiş edilememiş, denetim raporunun bir an önce tamamlanması gerekçe gösterilerek süreç oldu bittiye getirilmiştir. Sayın Öztonga’nın meclis toplantısında arz ettiği üzere belediyemizin 2021 yılı mutad bütçesinin yüzde 15'ine yakın tutarında doğrudan teminlerle mal-hizmet alımı yapılmış, yine fiyat tekliflerinin alınması sürecinde aynı adreslerde bulunan firmalardan tekliflerin temini ile bu sürecin sağlıklı şekilde yürütülmediği vurgulanmıştır. Bu surette ilçemiz belediyesinin bütçe yönetiminin yeterli olgunluğa erişmediği, kamu kaynaklarının daha düzenli ve yerinde kullanımının gerektiği anlaşılmıştır.

"2021 ’DE BELEDİYE SINIF TEKRARI YAPTI"

Özetle, 2021 yılında da Başiskele Belediyesi sınıf tekrarı yapmıştır. Ne yazık ki bir üst sınıfa çıkmak için şehir 2024'ü, yani ufukta gözüken sosyal demokrat belediyeciliğimizi beklemektedir.”