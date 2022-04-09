ADD’den ücretsiz Anıtkabir ziyareti

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl 23 Nisan 2022 Cumartesi günü Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” mitingi ve Anıtkabir ziyareti için Atatürk ve Türkiye sevdalısı vatandaşlarımız için ücretsiz olarak Ankara’ya götürüleceğini söyledi. 22 Nisan 2022 Cuma günü yola çıkacak olan kafile 5 otobüs kiraladı. Ziyaret ve mitinge katılmak isteyenler ADD Kocaeli Şubesi’nden ücretsiz olarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Program:

22 Nisan 2022 Cuma günü

23.30 İzmit Antikkapı restoran önünden otobüsler ile Ankara’ya hareket

23 Nisan 2022 Cumartesi

11.30 Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması, sinevizyon gösterimi, manifesto açıklaması, bando

14.00 Anıtkabir ziyareti

17.00 İzmit’e hareket

Koordinasyon İletişim:

0505 538 10 84