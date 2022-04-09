ADD’den ücretsiz Anıtkabir ziyareti

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl 23 Nisan 2022 Cumartesi günü Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” mitingi ve Anıtkabir ziyareti için Atatürk ve Türkiye sevdalısı vatandaşlarımız için ücretsiz olarak Ankara’ya götürüleceğini söyledi. 22 Nisan 2022 Cuma günü yola çıkacak olan kafile 5 otobüs kiraladı. Ziyaret ve mitinge katılmak isteyenler ADD Kocaeli Şubesi’nden ücretsiz olarak kayıtlarını yaptırabilecekler.
Program:
22 Nisan 2022 Cuma günü
23.30 İzmit Antikkapı restoran önünden otobüsler ile Ankara’ya hareket
23 Nisan 2022 Cumartesi
11.30 Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması, sinevizyon gösterimi, manifesto açıklaması, bando
14.00 Anıtkabir ziyareti
17.00 İzmit’e hareket
Koordinasyon İletişim:
0505 538 10 84
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.