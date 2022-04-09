09 Nis 2022 - 16:49- Gündem G: 09 Nis 2022 - 16:50

AKP’den taşıyıcılar birliğine ziyaret

AKP’li yöneticiler Kocaeli Marmara Karayolu Motorlu Taşıyıcılar Birliği Başkanı Hakan Zorlu’yu ziyaret etti. Seçim sürecini tamamlayan Hakan Zorlu ve yönetimini ziyaret eden AKP’liler, yeni oluşan yönetime başarılar diledi.
AKP’den taşıyıcılar birliğine ziyaret mask
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Kamyon ve Kamyonetçiler Odası Başkanı ve aynı zamanda Kocaeli Marmara Karayolu Motorlu Taşıyıcılar Birliği Başkanı Hakan Zorlu, seçim süreçlerini bitirdi. Yeni projelerle taşımacılık sektörüne katkı sağlamaya çalışan Zorlu, yeni dönemin çok daha farklı olacağını söylüyor. Önceki gün birliği ziyarete gelen AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ile bir araya gelen Hakan Zorlu, esnafın yaşadığı sıkıntıları dile getirerek çözüm önerilerini sundu. AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’te sorunların bilincinde olduklarını ve çözümü noktasında ciddi adımlar atıldığını hatırlatarak yeni dönemde Zorlu ve ekibine başarılar diledi.

09 Nis 2022 - 16:49 - Gündem

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