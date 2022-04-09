AKP’den taşıyıcılar birliğine ziyaret

Kamyon ve Kamyonetçiler Odası Başkanı ve aynı zamanda Kocaeli Marmara Karayolu Motorlu Taşıyıcılar Birliği Başkanı Hakan Zorlu, seçim süreçlerini bitirdi. Yeni projelerle taşımacılık sektörüne katkı sağlamaya çalışan Zorlu, yeni dönemin çok daha farklı olacağını söylüyor. Önceki gün birliği ziyarete gelen AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ile bir araya gelen Hakan Zorlu, esnafın yaşadığı sıkıntıları dile getirerek çözüm önerilerini sundu. AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’te sorunların bilincinde olduklarını ve çözümü noktasında ciddi adımlar atıldığını hatırlatarak yeni dönemde Zorlu ve ekibine başarılar diledi.