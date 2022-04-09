09 Nis 2022 - 20:10- Asayiş G: 09 Nis 2022 - 20:13

'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya dönüştü: 3 gözaltı

İzmit'te, alkol alan sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol içemezsiniz" diye uyaran kişiler arasında kavga çıktı. Polis iki grubu güçlükle ayırırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya dönüştü: 3 gözaltı mask
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Olay, saat 18.30 sıralarında Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yürüyüş Yolu diye bilinen trafiğe kapalı cadde üzerinde bir grup sokak müzisyeni, iddiaya göre alkol alıp, şarkı söyledi. Sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol almayın" şeklinde uyaran kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki grubu güçlükle sakinleştirip, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay anında müzisyen arkadaşlarının vatandaşlar tarafından darbedildiğini öne süren Emir Hüner, "Ayrı ayrı kentlerden gelip toplanmıştık, sokak müziği yapıyorduk. İçki içilmesinden rahatsız olan insanlar olmuş ve şikayet etmişler. Bu yüzden kaldırmaya geldiler. Bizim müzisyenler de kalkmak istemeyince bir vatandaş arkadaşımıza yumruk attı. Daha sonra kargaşa oldu" dedi.

09 Nis 2022 - 20:10 - Asayiş

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Yorumlar

(5)
04

Söz - burası izmit taksim istiklal caddesi değil müslüman mahallesinde salyangoz sattırmazlar adama

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Nisan 21:07
03

41 - Bu muzisyense saygi kalmamis birde saygisizlik yaptigi insanlarin para vermesini bekliyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Nisan 20:56
01

İzmitli - İnsanda saygı olur inancın olmayabilir ama müslüman ülkesinde yaşıyorsan ona göre ayak uydurup hareket edeceksin git kimsenin olmadığı yerde iç

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Nisan 20:32
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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