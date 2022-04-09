Çiller’in partisi iftarda bir araya geldi

Eski Başbakan Tansu Çiller’in kuruluşunda öncülük ettiği Büyük Türkiye Partisi geçtiğimiz Şubat ayında resmen kuruldu, partinin kurucu genel başkanlığına Hüseyin Durmaz getirildi. Teşkilat çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılacak ilk genel kurulda Tansu Çiller genel başkanlığa getirilecek. Büyük Türkiye Partisi Kocaeli İl Başkanlığına Orhan Karayel geçtiğimiz ay atanmıştı. Teşkilatlanma çalışmalarında hızla devam eden Büyük Türkiye Partisi atanan ilçe başkanları ve yöneticiler bugün akşam saatlerinde Maide Restoran’da düzenlenen iftar organizasyonunda bir araya geldi.

“TANSU HANIMI GENEL BAŞKAN SEÇECEĞİZ”

Kaynaşma iftarına ataması gerçekleşen İzmit İlçe Başkanı Cemalettin İnce, Kartepe İlçe Başkanı Abdullah Hakan Kurt, Derince İlçe Başkanı Hüseyin Pospor, Gebze İlçe Başkanı Behçet Tekgül, Başiskele İlçe Başkanı Kübra Özçelik, Kandıra İlçe Başkanı Mehmet Koca ve partililer katıldı. İftar sonrası partililere kısa bir konuşma yapan İl Başkanı Orhan Karayel iftar programına katılanlara teşekkür etti. Ekip arkadaşları ile güzel bir yola çıktıklarını ifade eden Karayel, “Atamış ilçe başkanları ile kongrelere start almaya başladık. Kısa süre içerisinde ilçe başkanlarımız atanmışlıktan seçilmiş ilçe başkanlığına geçecek. Daha sonra da Tansu Hanım’ı Genel Başkan olarak seçeceğiz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Eski Başbakan Tansu Çiller’in öncülük yaptığı Büyük Türkiye Partisi geçtiğimiz Şubat ayında resmen kurulmuş ve kurucu genel başkanlığa ise Hüseyin Durmaz getirilmişti. Partide il teşkilat çalışmaları ülke genelinde başladı. Kocaeli’de de teşkilat çalışmaları hızlandı. İl Başkanı ve 7 kişiden oluşan heyet atandı. Heyet, ilçe teşkilat çalışmalarını yürütecek. Büyük Türkiye Partisi, teşkilat çalışmalarının tamamlanmasından sonra Büyük Kurultayını yapacak. Büyük Kurultay’da Tansu Çiller, genel başkanlığa getirilecek.