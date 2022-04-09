İzmit Belediyesi Polis Haftası’nda emniyet teşkilatını unutmadı

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Koordinatörler Yaşar Kardaş, Ozan Aksu, Hakan Yalçın, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Eray Bodur, Nurullah Özer, Birol Sağlam ve Cem Serhat Dayanç, Meclis üyeleri Çetin Sarıca ve Tuncay Aşkın Polis Teşkilatının 177’nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle il ve ilçe emniyet müdürlüklerini ziyaret etti.
TÜM İLÇELERE ZİYARET
İzmit Belediyesi üst yönetimi, İl Emniyet Müdürlüğü ile Başiskele, İzmit, Dilovası, Gebze, Darıca, Çayırova, Kartepe, Derince, Körfez, Gölcük, Karamürsel ve Kandıra ilçe emniyet müdürlüklerini ziyaret ederek görevli tüm polislerin Polis Haftasını ve Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutladılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.