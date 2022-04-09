İzmit Belediyesi Polis Haftası’nda emniyet teşkilatını unutmadı

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Koordinatörler Yaşar Kardaş, Ozan Aksu, Hakan Yalçın, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Eray Bodur, Nurullah Özer, Birol Sağlam ve Cem Serhat Dayanç, Meclis üyeleri Çetin Sarıca ve Tuncay Aşkın Polis Teşkilatının 177’nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle il ve ilçe emniyet müdürlüklerini ziyaret etti.

TÜM İLÇELERE ZİYARET

İzmit Belediyesi üst yönetimi, İl Emniyet Müdürlüğü ile Başiskele, İzmit, Dilovası, Gebze, Darıca, Çayırova, Kartepe, Derince, Körfez, Gölcük, Karamürsel ve Kandıra ilçe emniyet müdürlüklerini ziyaret ederek görevli tüm polislerin Polis Haftasını ve Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutladılar.