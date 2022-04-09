İzmit Belediyesinden toprak kayan bölgeye anında müdahale

Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi no:102’de inşaat sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu İzmit Belediyesi harekete geçti. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler ve Yapı Kontrol Müdürü Ethem Can olay yerine giderek inceleme gerçekleştirdi. Vatandaşlarla görüşen ve ihtiyaçlarını soran heyet ardından müteahhit ve teknik ekiple görüş alışverişi gerçekleştirdi.

TEKNİK EKİPLE GÖRÜŞTÜLER

İzmit Belediyesi üst yönetimi tarafından bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlanarak taş duvar imalatı çalışması başladı. Teknik ekiple görüş alışverişi yapan ekip onaylı proje ve imar durumları açısında değerlendirme gerçekleştirdi. Sağlıklı bir ilerleme için ruhsat projesi üzerinde revizyona gidilmesi ile ilgili teknik fikirler paylaşıldı.