Kocaeli Karting Kulübü (KO-KART) tarafından 4 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışlar, TOSFED Körfez Karting Pisti'nde antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. 2022 sezonunun ilk karting yarışı çerçevesinde her kategoride üçer yarış koşulacak. Toplamda 46 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada ilk ayaklardaki sonuçlar da belli oldu. Mini kategorisinde Rüzgar Evci, junior kategorisinde Emir Tanju, senior kategorisinde Kerim Sulyak ve master kategorisinde ise Mehmet Çınar ipi göğüsleyen isimler oldu. Organizasyon, yarın yapılacak ikinci ve üçüncü ayak yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.
09 Nis 2022 - 22:17- Spor Güncelleme: 09 Nis 2022 - 22:19
Karting şampiyonasının ilk ayağı tamamlandı
Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası'nda 2022 sezonunun 1. ayak müsabakaları tamamlandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.