09 Nis 2022 - 22:18- Gündem G: 09 Nis 2022 - 22:20

İşte coronada son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 9 Nisan 2022 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.
İşte coronada son durum mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 9 Nisan’a ait verilere göre, 186 bin 226 test yapıldı. Güncel verilere göre, 6 bin 986 yeni vaka tespit edilirken 35 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 8 bin 825 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 8 Nisan verilerine göre, dün 197 bin 554 test yapılmıştı. Dün, 7 bin 120 vaka tespit edilirken, 31 kişi hayatını kaybetmiş ve 11 bin 217 kişi sağlığına kavuşmuştu.

09 Nis 2022 - 22:18 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.477.714 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi Polis Haftası’nda emniyet teşkilatını unutmadı mask
İzmit Belediyesi Polis Haftası’nda emniyet teşkilatını unutmadı
İzmit Belediyesinden toprak kayan bölgeye anında müdahale mask
İzmit Belediyesinden toprak kayan bölgeye anında müdahale
AKP’den taşıyıcılar birliğine ziyaret mask
AKP’den taşıyıcılar birliğine ziyaret
ADD’den ücretsiz Anıtkabir ziyareti mask
ADD’den ücretsiz Anıtkabir ziyareti
Bakan Varank, projeleri için Başkan Özlü'yü tebrik etti mask
Bakan Varank, projeleri için Başkan Özlü'yü tebrik etti
İş sağlığı ve güvenliği yapay zeka yazılımlarıyla sağlanacak mask
İş sağlığı ve güvenliği yapay zeka yazılımlarıyla sağlanacak
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL