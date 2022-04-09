İşte coronada son durum

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 9 Nisan’a ait verilere göre, 186 bin 226 test yapıldı. Güncel verilere göre, 6 bin 986 yeni vaka tespit edilirken 35 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 8 bin 825 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 8 Nisan verilerine göre, dün 197 bin 554 test yapılmıştı. Dün, 7 bin 120 vaka tespit edilirken, 31 kişi hayatını kaybetmiş ve 11 bin 217 kişi sağlığına kavuşmuştu.