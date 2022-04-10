Meteoroloji’den kar ve sağanak uyarısı!

Nisan ayının başından beri süren bahar havası yarından itibaren mola veriyor. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesi beklenirken yurt genelinde yağmurlu hava hakim olacak. Hafta ortasında Türkiye’nin iç ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur da görülecek. Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların yeniden yükselmesi ve yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

SAĞANAK VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Kayseri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Samsun ve Sinop’un iç kesimlerinin, Karabük ve Yozgat’ın doğu, Sivas’ın batı çevrelerinin; akşam saatlerinden sonra (Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege’nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.