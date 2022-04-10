10 Nis 2022 - 09:24- Gündem G: 10 Nis 2022 - 10:05

Meteoroloji’den kar ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımlayarak kar ve sağanak uyarıda bulundu. 4 gün etkisini sürdürecek olan soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürecek. Bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor. İşte Meteoroloji’nin paylaştığı güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji’den kar ve sağanak uyarısı! mask
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Nisan ayının başından beri süren bahar havası yarından itibaren mola veriyor. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesi beklenirken yurt genelinde yağmurlu hava hakim olacak. Hafta ortasında Türkiye’nin iç ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur da görülecek. Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların yeniden yükselmesi ve yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

SAĞANAK VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Kayseri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Samsun ve Sinop’un iç kesimlerinin, Karabük ve Yozgat’ın doğu, Sivas’ın batı çevrelerinin; akşam saatlerinden sonra (Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege’nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

10 Nis 2022 - 09:24 Kocaeli- Gündem

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